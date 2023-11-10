В зоне СВО погиб сапер из Тюменской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Церемония прощания и похороны бойца состоялись 4 ноября в его родной деревне Майка (Сладковский район). Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.
«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества. Это огромная боль утраты. С горечью принимаем известие о гибели нашего земляка Алексея Мухина», — сообщили в администрации Сладковского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции 24 октября погиб 50-летний подельник тюменского криминального авторитета Александр Косарев, приговоренный в январе этого года к 16 годам лишения свободы. О смерти Косарева сообщил военный комиссариат Тюмени.