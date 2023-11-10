В зоне СВО погиб сапер из Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции 24 октября погиб 50-летний подельник тюменского криминального авторитета Александр Косарев, приговоренный в январе этого года к 16 годам лишения свободы. О смерти Косарева сообщил военный комиссариат Тюмени.