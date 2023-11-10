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В зоне СВО погиб сапер из Тюменской области

В зоне СВО погиб сапер из Тюменской области

10 ноября 2023, 09:17
Фото: Администрация Сладковского района
Житель Тюменской области, уроженец Сладковского района Алексей Мухин погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Рядовой саперной роты получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
Фото: Администрация Сладковского района

Церемония прощания и похороны бойца состоялись 4 ноября в его родной деревне Майка (Сладковский район). Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями.

«Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества. Это огромная боль утраты. С горечью принимаем известие о гибели нашего земляка Алексея Мухина», — сообщили в администрации Сладковского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной операции 24 октября погиб 50-летний подельник тюменского криминального авторитета Александр Косарев, приговоренный в январе этого года к 16 годам лишения свободы. О смерти Косарева сообщил военный комиссариат Тюмени.

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