Тюменцев предупредили о тумане на трассах

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Дороги в Тюменской области вновь покрыл туман. Из-за непогоды видимость сильно ухудшилась, о чем Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов.
Сообщается, что патрули ДПС дежурят на 19 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск»: на дороге можно заметить служебный автомобиль со включенными проблесковыми маяками.
В ГИБДД напоминают, что данный участок трассы является аварийным, поэтому автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.
Пару дней назад Тюмень также была окутана туманом. Жители города делились в социальных сетях фотографиями.