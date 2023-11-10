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Тюменцев предупредили о тумане на трассах

Тюменцев предупредили о тумане на трассах

10 ноября 2023, 02:48
Фото: 1MI
Из-за природного явления патрули ДПС вновь несут службу на тюменских трассах. Автомобилистов просят быть осторожнее на дороге.

Дороги в Тюменской области вновь покрыл туман. Из-за непогоды видимость сильно ухудшилась, о чем Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов.

Сообщается, что патрули ДПС дежурят на 19 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск»: на дороге можно заметить служебный автомобиль со включенными проблесковыми маяками.

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В ГИБДД напоминают, что данный участок трассы является аварийным, поэтому автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

Пару дней назад Тюмень также была окутана туманом. Жители города делились в социальных сетях фотографиями.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#Предупреждение#Туман#Любовь Селезнева
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