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Published Сегодня, 06:29

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Тюменская школа подвергается опасности из-за санкций.

«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций

10 ноября 2023, 06:29
Фото: 1MI
Тюменская школа подвергается опасности из-за санкций.

Тюменская школа подверглась опасности из-за санкций

В новом корпусе гимназии №4 из-за проблем с поставками импортных деталей с перебоями работает пожарная сигнализация. Сейчас система срабатывает ошибочно и неизвестно будет ли она работать в случае ЧС.
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Дети

В редакцию «Нашего города» обратился тюменец, сообщивший о том, что новый корпус 4 гимназии открылся 1 сентября с неработающей системой сигнализации. Также, по его заявлению, в учебном заведении только сейчас монтируют охранную систему. Однако часть этой информации не подтвердилась, хотя обнаружилась другая проблема.

«Охранную систему монтируют сейчас — это камеры. А пожарная сигнализация была изначально, но с ней имеются проблемы. Дело в том, что сейчас она периодически ложно срабатывает, а порою дети балуются и включают ее. Ошибки в работе связаны с тем, что пора бы заменить некоторые детали, но они импортные и заказать их проблематично. Планируем обратиться в городскую администрацию, чтобы решить этот вопрос», — рассказал «Нашему городу» завхоз школы Евгений Анатольевич.

Мужчина также добавил, что безопасность в школа обеспечивает охрана. Два сотрудника дежурят внутри школы и снаружи, а также совершают регулярные обходы.

Допускается, что во всех школах города могут быть установлены аналогичные системы пожарной безопасности. «Наш город» направил запрос в городскую администрацию, чтобы узнать так ли это и планируется ли массовая замена оборудования в школах города.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Школы#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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