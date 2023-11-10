«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В редакцию «Нашего города» обратился тюменец, сообщивший о том, что новый корпус 4 гимназии открылся 1 сентября с неработающей системой сигнализации. Также, по его заявлению, в учебном заведении только сейчас монтируют охранную систему. Однако часть этой информации не подтвердилась, хотя обнаружилась другая проблема.
«Охранную систему монтируют сейчас — это камеры. А пожарная сигнализация была изначально, но с ней имеются проблемы. Дело в том, что сейчас она периодически ложно срабатывает, а порою дети балуются и включают ее. Ошибки в работе связаны с тем, что пора бы заменить некоторые детали, но они импортные и заказать их проблематично. Планируем обратиться в городскую администрацию, чтобы решить этот вопрос», — рассказал «Нашему городу» завхоз школы Евгений Анатольевич.
Мужчина также добавил, что безопасность в школа обеспечивает охрана. Два сотрудника дежурят внутри школы и снаружи, а также совершают регулярные обходы.
Допускается, что во всех школах города могут быть установлены аналогичные системы пожарной безопасности. «Наш город» направил запрос в городскую администрацию, чтобы узнать так ли это и планируется ли массовая замена оборудования в школах города.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что «тревожными» кнопками и сигнализацией оборудовали все школы Тюмени.