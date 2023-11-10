«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций

В редакцию «Нашего города» обратился тюменец, сообщивший о том, что новый корпус 4 гимназии открылся 1 сентября с неработающей системой сигнализации. Также, по его заявлению, в учебном заведении только сейчас монтируют охранную систему. Однако часть этой информации не подтвердилась, хотя обнаружилась другая проблема.