Тюменский таксист рассказал о заработке на платном ожидании

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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«Любое ожидание, платное или бесплатное, — это убыток для водителя. За ожидание он получит максимум 50-70 рублей. Тогда как за это время он мог выполнить заказ и заработать 200 рублей, поэтому о заработке речь быть не может. В случае отмены заказа, водитель вообще ничего не получает. И хорошо, если пассажир отменит заказ сам в приложении — зачастую бывает так, что клиент уехал на другой машине, а заказ так и не отменил. В этом случае водителю приходится терять дополнительное время», — пояснил сотрудник таксофирмы.
И добавил, что ситуация, произошедшая на этой неделе с одним из клиентов, стала следствием зависшего приложения агрегатора, которое пришлось перезагружать и переустанавливать.
Между тем, тюменцы оправдания таксиста раскритиковали и отнеслись к ним с недоверием. Горожане отметили, что сотрудники таксофирм зачастую, еще не подъехав к клиенту, уже указывают, что прибыли на место. При этом 1 минута ожидания стоит 10 рублей.
«Когда вызываю такси „Яндекс“, водители в 80% случаев приезжают и встают с обратной стороны дома. И у меня вопрос возникает- логика совсем не работает? Зачем такси с противоположной стороны от подъезда. Таксисты совсем обнаглели вместе с диспетчерами», — возмутились горожане.
«Ничего таксисты не теряют от ожидания. Заказ который стоит 360р + ожидание, которое тикает ещё до того как машина подъехала + 70 ₽. Ну о чем вы говорите?» — отметили горожане.
«Такси всегда вызываю, когда вышла из дома и жду у подъезда. Мне пишет в приложении „водитель вас ожидает“, но по факту он ещё не доехал, а платное ожидание началось. Как этот момент расценивать?» — задались вопросом тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в службе такси «Яндекс Go» начали указывать примерную стоимость поездки. Данную функцию агрегатор применяет в тех случаях, когда имеются предпосылки для быстрой смены дорожной ситуации — в непогоду, часы пик и т. д.