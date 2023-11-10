Тюменский таксист рассказал о заработке на платном ожидании

Между тем, тюменцы оправдания таксиста раскритиковали и отнеслись к ним с недоверием. Горожане отметили, что сотрудники таксофирм зачастую, еще не подъехав к клиенту, уже указывают, что прибыли на место. При этом 1 минута ожидания стоит 10 рублей.