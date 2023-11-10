«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 октября в России увеличился размер штрафов за нарушения в сфере воинского учета. В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины он увеличен с 500 до 30 тысяч рублей. Если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить наказание до 5 тысяч рублей штрафа.