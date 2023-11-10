«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 06:32
«Через Госуслуги оформить документы невозможно — приходит отказ. В военкомате работает только один кабинет, очередь приходится занимать в 4-5 утра. За час проходит не более двух человек, а часы приема с 8:00 до 11:45. При этом сотрудники успевают ходить на перекуры и прерываться на чаепития. Люди ходят по четыре дня подряд, пытаясь попасть на прием», — сообщили горожане.
По словам тюменцев, в данную очередь стоят, в том числе, и военнообязанные девушки (медики и те, кто менял фамилию). В этом же кабинете принимают записавшихся ранее через Госуслуги.
«Тех, кто записался через Госуслуги, но пришел с опозданием, принимают без очереди. Сотрудники говорят, что у них приоритет. Время тех, кто не пришел по записи в военкомат, не распределяется между людьми из общей живой очереди», — пожаловались горожане.
В Центральном и Калининском военкоматах таких очередей нет. Такая ситуация наблюдается только в Ленинском военкомате.
Сотрудники Ленинского военкомата пояснили «Нашему Городу», что очереди образуются из-за большого потока людей. Кроме того, в настоящее время один из сотрудников, который как раз занимается оформлением документов для выдачи военного билета, находится на больничном.
«Через портал Госуслуги оформить военный билет тюменцы не могут, потому что до Нового года уже все время приема распределено», — пояснили в военкомате.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 октября в России увеличился размер штрафов за нарушения в сфере воинского учета. В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины он увеличен с 500 до 30 тысяч рублей. Если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить наказание до 5 тысяч рублей штрафа.