nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы

«Что это было?»: жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы

10 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI

Жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы

Жители Ишима в соцсетях рассказали о странных звуках, которые их напугали. По их словам, это были два хлопка, похожие на взрывы — настолько сильные, что в домах «заложило уши».

Очевидцы поделились комментариями в паблике «Тюмень|Регион — 72»:

— Минут двадцать назад были грохоты. Я домой зашла, раздеваюсь, и бах-бах, стены затряслись. Я в окно смотреть, думаю, что там? Никого нет. Не поняла, что это было?
— На землетрясение непохоже. Землетрясение совсем по-другому. Это как об дом шар-бабой ударяли для разбивания дома.
— Может полигон у Неволино, что нибудь взорвали.
Непонятный грохот был слышен и в других районах области и даже в соседнем регионе.
— В Тюмени в Боровском тоже было слышно, но глухие хлопки.
— В Заводоуковске тоже слышали несколько, первый был громче.
— В Кургане тоже были хлопки.

В другой группе «Ишим пере Подслушано» во ВКонтакте также активно обсуждают событие:

— Да… Хлопки были и очень громкие. Честно сказать. Я думала, машина под окном взорвалась.
— Два громких взрыва. Стекла в окнах звенели. Мы с соседями повыходили на улицу — район ул. Суворова.
— Было 2 громких хлопка, похожих на взрывы! Слышал весь город и даже те, кто живет в 100 км от него.
— Так хлопка-то было два — один сильнее, а второй чуть слабее.

Через два часа после того, произошли хлопки, администрация города успокоила население, сказав, что все в порядке.

«Уважаемые жители Ишима! В городе никаких происшествий не зарегистрировано, безопасности граждан ничто не угрожает, обстановка спокойная», — сказано в сообщении мэрии.

МЧС региона пока никак не прокомментировал события в Ишиме. Однако можно предположить, что звуки, которые так напугали Тюменскую и Курганскую область долетели сюда из Свердловской области. Там, в городе Заречный, сегодня с 13:00 до 15:00 проводили взрывные работы на Курманском карьере известняка. Местная Единая дежурная диспетчерская служба заранее предупреждала об этом и согласно её объявлению, было проведено два взрыва.

Читайте также:
Один из пострадавших при взрыве газа в Тобольске находится в реанимацииВ зоне СВО погиб сапер из Тюменской области«Оставили гнить заживо»: в Тюмени живодеры выбросили на мусорку раненого котенка
#Происшествия#Ирина Швецова#Взрывы
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Сегодня, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Сегодня, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Сегодня, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26