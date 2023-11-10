«Что это было?»: жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы

МЧС региона пока никак не прокомментировал события в Ишиме. Однако можно предположить, что звуки, которые так напугали Тюменскую и Курганскую область долетели сюда из Свердловской области. Там, в городе Заречный, сегодня с 13:00 до 15:00 проводили взрывные работы на Курманском карьере известняка. Местная Единая дежурная диспетчерская служба заранее предупреждала об этом и согласно её объявлению, было проведено два взрыва.