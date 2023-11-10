«Что это было?»: жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Очевидцы поделились комментариями в паблике «Тюмень|Регион — 72»:
— Минут двадцать назад были грохоты. Я домой зашла, раздеваюсь, и бах-бах, стены затряслись. Я в окно смотреть, думаю, что там? Никого нет. Не поняла, что это было?
— На землетрясение непохоже. Землетрясение совсем по-другому. Это как об дом шар-бабой ударяли для разбивания дома.
— Может полигон у Неволино, что нибудь взорвали.
Непонятный грохот был слышен и в других районах области и даже в соседнем регионе.
— В Тюмени в Боровском тоже было слышно, но глухие хлопки.
— В Заводоуковске тоже слышали несколько, первый был громче.
— В Кургане тоже были хлопки.
В другой группе «Ишим пере Подслушано» во ВКонтакте также активно обсуждают событие:
— Да… Хлопки были и очень громкие. Честно сказать. Я думала, машина под окном взорвалась.
— Два громких взрыва. Стекла в окнах звенели. Мы с соседями повыходили на улицу — район ул. Суворова.
— Было 2 громких хлопка, похожих на взрывы! Слышал весь город и даже те, кто живет в 100 км от него.
— Так хлопка-то было два — один сильнее, а второй чуть слабее.
Через два часа после того, произошли хлопки, администрация города успокоила население, сказав, что все в порядке.
«Уважаемые жители Ишима! В городе никаких происшествий не зарегистрировано, безопасности граждан ничто не угрожает, обстановка спокойная», — сказано в сообщении мэрии.
МЧС региона пока никак не прокомментировал события в Ишиме. Однако можно предположить, что звуки, которые так напугали Тюменскую и Курганскую область долетели сюда из Свердловской области. Там, в городе Заречный, сегодня с 13:00 до 15:00 проводили взрывные работы на Курманском карьере известняка. Местная Единая дежурная диспетчерская служба заранее предупреждала об этом и согласно её объявлению, было проведено два взрыва.