nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Тюмени запустят новые железнодорожные маршруты в 2024 году

В Тюмени запустят новые железнодорожные маршруты в 2024 году

10 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI
10 декабря 2023 года на всей сети российских железных дорог начнет действовать новое расписание поездов. Появится новый скорый поезд №212/211 Тюмень — Москва и поезд №265/266 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск.
Сюжет
Москва

В 2024 году в графике движения СвЖД появится новый скорый поезд по направлению Тюмень–Москва. Он будет ходить во время каникул и праздников, чтобы увеличить количество удобных вариантов для поездок тюменцев.

Также в новом расписании появятся варианты сообщения с популярными городами Северного Кавказа. Например, летом будет ходить новый скоростной поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск, а путь поезда Тюмень — Екатеринбург — Махачкала продлят до станции Дербент.

Поезд Деда Мороза приедет в Тюменскую область в конце ноября
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге. Рядом с поврежденными шкафами были найдены пропитанные горючей жидкостью тряпки. Поиск поджигателя уже идет.

Читайте также:
Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красотыТюменский стенд на ВДНХ посетили 12 тысяч человекВ Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Москва#Поезда#Железная дорога#Екатеринбург#Железные дороги#РЖД#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Сегодня, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Сегодня, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Сегодня, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26