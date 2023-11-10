В Тюмени запустят новые железнодорожные маршруты в 2024 году

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В 2024 году в графике движения СвЖД появится новый скорый поезд по направлению Тюмень–Москва. Он будет ходить во время каникул и праздников, чтобы увеличить количество удобных вариантов для поездок тюменцев.
Также в новом расписании появятся варианты сообщения с популярными городами Северного Кавказа. Например, летом будет ходить новый скоростной поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск, а путь поезда Тюмень — Екатеринбург — Махачкала продлят до станции Дербент.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени неизвестные пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге. Рядом с поврежденными шкафами были найдены пропитанные горючей жидкостью тряпки. Поиск поджигателя уже идет.