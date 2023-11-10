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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Густой туман накрыл Тюмень

«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов

10 ноября 2023, 09:56
Фото: nashgorod.ru
Густой туман накрыл Тюмень

Густой туман накрыл Тюмень и Тобольск

С самого утра регион окутан туманами. В социальных сетях атмосферными кадрами делятся жители Тюмени и Тобольска.

Где туман гуще — в Тюмени или Тобольске, спорить трудно и бессмысленно. Фото и видео получаются захватывающими у жителей обоих городов.

Фото: ЧС Тюмень / ВКонтакте
«Время обед, а туман никуда не делся», — сообщают тюменцы.

Рано утром город выглядел еще более загадочным.

Фото: Типичная Тюмень / ВКонтакте

Журналистам «Нашего Города» тоже удалось запечатлеть природное явление.

Видео: nashgorod.ru

Чем выше этаж — тем атмосферное выглядит туманная Тюмень.

Видео: nashgorod.ru

Аналогичная картина наблюдается и в Тобольске. Ранним утром город был похож на декорации фильма.

Фото: Типичный Тобольск! / ВКонтакте

Туман сильно повлиял на дорожное движение. Этим утром на 19 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» дежурил патруль ДПС. Участок дороги, на котором стоял наряд, является достаточно аварийным, а в туман он становится еще опаснее.

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