«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов

Туман сильно повлиял на дорожное движение. Этим утром на 19 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» дежурил патруль ДПС. Участок дороги, на котором стоял наряд, является достаточно аварийным, а в туман он становится еще опаснее.