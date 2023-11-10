«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Где туман гуще — в Тюмени или Тобольске, спорить трудно и бессмысленно. Фото и видео получаются захватывающими у жителей обоих городов.
«Время обед, а туман никуда не делся», — сообщают тюменцы.
Рано утром город выглядел еще более загадочным.
Журналистам «Нашего Города» тоже удалось запечатлеть природное явление.
Чем выше этаж — тем атмосферное выглядит туманная Тюмень.
Аналогичная картина наблюдается и в Тобольске. Ранним утром город был похож на декорации фильма.
Туман сильно повлиял на дорожное движение. Этим утром на 19 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» дежурил патруль ДПС. Участок дороги, на котором стоял наряд, является достаточно аварийным, а в туман он становится еще опаснее.