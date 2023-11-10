Тюменские чиновники попали в топ-100 влиятельных персон Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На первом месте расположился экс-глава администрации Тобольска (с 2005 по 2007 годы) и бывший глава администрации Тюмени (с 2007 по 2011 годы) Евгений Куйвашев. С 2012 года он занимает должность губернатора Свердловской области.
На 4 месте рейтинга находится бывший губернатор Тюменской области (с 2005 по 2018 годы), а ныне полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На 7 месте — бывший руководитель тюменского УФСБ (с 2020 по 2022 годы) Игорь Николаев, который в настоящее время занимает пост начальника УФСБ РФ по Свердловской области с 2022 года.
Замыкает топ-10 экс-заместитель губернатора Тюменской области (2004-2005), бывший депутат областной думы Олег Чемезов. С 2021 года он является вице-губернатором Свердловской области.
Рейтинг составлен на основе оценок свыше 40 экспертов из Екатеринбурга и Свердловской области. В качестве экспертов выступили политологи и представители бизнеса, работники силовых и властных структур областного и муниципального уровня, пресс-служб крупнейших компаний региона, руководители СМИ Екатеринбурга, блогеры и непосредственные участники рейтинга, пишет TagilCity.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали имена самых богатейших бизнесменов региона. В него вошли руководители агропромышленного предприятия, глава нескольких компаний в автомобильной сфере, строители и т. д.