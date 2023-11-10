Тюменские чиновники попали в топ-100 влиятельных персон Екатеринбурга

На 4 месте рейтинга находится бывший губернатор Тюменской области (с 2005 по 2018 годы), а ныне полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На 7 месте — бывший руководитель тюменского УФСБ (с 2020 по 2022 годы) Игорь Николаев, который в настоящее время занимает пост начальника УФСБ РФ по Свердловской области с 2022 года.