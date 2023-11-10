nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Тюменские чиновники попали в топ-100 влиятельных персон Екатеринбурга

Тюменские чиновники попали в топ-100 влиятельных персон Екатеринбурга

10 ноября 2023, 05:09
Фото: 1MI
Четыре бывших чиновника из Тюменской области вошли в ТОП-10 самых влиятельных персон Свердловской области.

На первом месте расположился экс-глава администрации Тобольска (с 2005 по 2007 годы) и бывший глава администрации Тюмени (с 2007 по 2011 годы) Евгений Куйвашев. С 2012 года он занимает должность губернатора Свердловской области.

На 4 месте рейтинга находится бывший губернатор Тюменской области (с 2005 по 2018 годы), а ныне полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На 7 месте — бывший руководитель тюменского УФСБ (с 2020 по 2022 годы) Игорь Николаев, который в настоящее время занимает пост начальника УФСБ РФ по Свердловской области с 2022 года.

Замыкает топ-10 экс-заместитель губернатора Тюменской области (2004-2005), бывший депутат областной думы Олег Чемезов. С 2021 года он является вице-губернатором Свердловской области.

Рейтинг составлен на основе оценок свыше 40 экспертов из Екатеринбурга и Свердловской области. В качестве экспертов выступили политологи и представители бизнеса, работники силовых и властных структур областного и муниципального уровня, пресс-служб крупнейших компаний региона, руководители СМИ Екатеринбурга, блогеры и непосредственные участники рейтинга, пишет TagilCity.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали имена самых богатейших бизнесменов региона. В него вошли руководители агропромышленного предприятия, глава нескольких компаний в автомобильной сфере, строители и т. д.

Читайте также:
В Тюмени цены на мясо выросли почти на 30%Берите зонты: пятница в Тюмени будет дождливой«Существенное удорожание»: как за год изменились цены на продукты в Тюменской области
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Свердловская область#Чиновники#Екатеринбург#Рейтинг
Подпишитесь
«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
Вчера, 09:48
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Красота требует жертв»: почему в Тюменской области массово продают салоны красоты?
Вчера, 01:00
«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций
Сегодня, 06:29
«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов
Сегодня, 02:34
«Существенное удорожание»: как за год изменились цены на продукты в Тюменской области
Вчера, 11:48