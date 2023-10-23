Итоги дня в Тюмени: снесут дом авторитета, подорожает проезд, горожане мерзнут

Posted 23 октября, 16:12
Published 23 октября, 16:12
Modified 23 октября, 16:14
Updated 23 октября, 16:14
Район Старой Зареки в областном центре включен в программу реновацию. Все частные строения здесь будут снесены, а их владельцы получат материальную компенсацию. Но с решением властей не согласны местные жители. Они считают, что денег, которые им предлагает застройщик, не достаточно, чтобы приобрести равноценное жилье.
«Мне предлагают 850 тысяч за сотку. Это только за землю. Дом квадратурой 169 метров оценили в три миллиона. В итоге я должен получить 11 миллионов. Что я за эти деньги должен купить? Специально вчера посмотрел — квартира 100 квадратов без ремонта строит 12.8 миллиона. Я на край города поеду общагу искать?» — рассказал один из жителей Зареки.
Со своим особняком придется попрощаться и Юрию Тишенкову, которого в городе знают, как Ганс. В 90-е он был криминальным авторитетом, провел в заключении несколько лет и в 2021 году вышел на свободу. За его особняк в Старой Зареки, ему должны выплатить около 200 млн рублей.
Тюменские власти подняли тарифы на проезд в автобусах, выполняющих рейсы по пригородным и межмуниципальным маршрутам.
«Новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа начнут действовать с 1 января 2024 года. В среднем стоимость проезда для пассажиров подорожает до 17 копеек за километр», — сказано в постановлении.
Тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 2,88 рублей за километр пути. Сейчас они составляют от 2,45 до 3,68 рублей за километр.
Стоимость льготных проездов для школьников и студентов также изменится.
В Генеральный план развития Тюмени внесен проект строительства моста над Транссибирской магистралью. Новый дорожный объект планируется возвести в створе улицы Тульской с выходом на улицу Николая Федорова.
Точные сроки строительства пока не обозначены.
С наступлением холодов жители Тюмени стали массово скупать обогреватели. Также в городе на 198 процентов вырос спрос на ремонтные работы, связанные с утеплением жилых помещений
«В этом году в сентябре спроса вовсе не было, по сравнению в прошлыми годами. А сейчас активно приходят и покупают, больше чем в половину за последние 2 недели спрос вырос. Средняя цена сейчас составляет 2-3 тысячи рублей, могу сказать, что цены на эти товары особо не менялись», — пояснили «Нашему городу» в одном из гипермаркетов электроники.
Из жизни ушел 76 летний бывший статс-секретарь — первый замминистра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Высокопоставленный офицер родом из Тюмени. За его плечами командование войсками Ленинградского и Московского военных округов, затем министерская работа, и с 2007 по 2012 года он был депутатом Госдумы.
Также сегодня тюменцы скорбят о Викторе Южакове. Кандидат исторических наук скончался на 67 году жизни.
Виктор Южаков большое значение в своей деятельности уделял воспитанию детей и подростков, проводил со школьниками занятия по патриотическому и духовно-нравственному образованию. В 2021 году благодаря научно-исследовательской деятельности историка городу Тюмени было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Накануне скоропостижно скончалась еще одна талантливая жительница Тюмени — Ксения Беликова. Молодая, красивая, всегда позитивная. Несколько лет она занимала должность руководителя отдела продаж «Нашего города». Помимо основной работы Ксения профессионально шила и была одним из соучредителей «Студии творения, любви, гармонии и красоты».