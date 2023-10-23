Итоги дня в Тюмени: снесут дом авторитета, подорожает проезд, горожане мерзнут

Со своим особняком придется попрощаться и Юрию Тишенкову, которого в городе знают, как Ганс. В 90-е он был криминальным авторитетом, провел в заключении несколько лет и в 2021 году вышел на свободу. За его особняк в Старой Зареки, ему должны выплатить около 200 млн рублей.