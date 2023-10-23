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Разницу в зарплатах военнослужащих объяснили тюменские власти

Разницу в зарплатах военнослужащих объяснили тюменские власти

23 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Граждане, заключившие договор о военной службе с Минобороны, могут получать значительно отличающуюся зарплату. Ее размер зависит от того, где они проходят службу.

Контрактник, проходящий службу на территории России, имеет месячную зарплату от 35 тысяч рублей. Если же служба проходится на территории СВО, размер зарплаты начинается от 204 тысяч рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что непосредственно при подписании контракта, все тюменцы сразу же получает единовременную выплату в размере 295 тысяч рублей, из которых 100 — губернаторская выплата, а 195 — федеральная. Военные, служащие на территории СВО, могут претендовать и на более высокие зарплаты, если выполняют конкретные боевые задачи.

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#Тюмень#Тюменская область#Зарплата#Военная служба#СВО#Дмитрий Балобанов
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