Разницу в зарплатах военнослужащих объяснили тюменские власти

Отметим, что непосредственно при подписании контракта, все тюменцы сразу же получает единовременную выплату в размере 295 тысяч рублей, из которых 100 — губернаторская выплата, а 195 — федеральная. Военные, служащие на территории СВО, могут претендовать и на более высокие зарплаты, если выполняют конкретные боевые задачи.