Разницу в зарплатах военнослужащих объяснили тюменские власти

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Контрактник, проходящий службу на территории России, имеет месячную зарплату от 35 тысяч рублей. Если же служба проходится на территории СВО, размер зарплаты начинается от 204 тысяч рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Отметим, что непосредственно при подписании контракта, все тюменцы сразу же получает единовременную выплату в размере 295 тысяч рублей, из которых 100 — губернаторская выплата, а 195 — федеральная. Военные, служащие на территории СВО, могут претендовать и на более высокие зарплаты, если выполняют конкретные боевые задачи.