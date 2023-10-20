В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

В мае текущего года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы и был отправлен в зону проведения Специальной военной операции. 4 октября он был ранен — множественные осколочные ранения стали причиной его смерти. Умер он спустя 5 дней в госпитале Севастополя.