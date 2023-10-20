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В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

20 октября 2023, 14:43
Фото: 1MI
Мужчина подписал контракт весной этого года. 9 октября боец умер, находясь в госпитале Севастополя.

В мае текущего года мужчина подписал контракт о прохождении военной службы и был отправлен в зону проведения Специальной военной операции. 4 октября он был ранен — множественные осколочные ранения стали причиной его смерти. Умер он спустя 5 дней в госпитале Севастополя.

Само прощание с Махмудом Саитовым прошло в деревне Юрмы Вагайского района. Газета администрации Вагайского района «Сельский Труженик» пишет о добродетелях погибшего: «Махмуд Каримович был достойным отцом, любящим мужем, заботливым братом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего воина».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Вагайский район#Военная служба#Соболезнования#Ранения#СВО#Дмитрий Балобанов
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