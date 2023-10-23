Семья украинки распалась из-за переезда в Тюменскую область

В Тобольск Александра с детьми приехала 18 апреля. В настоящее время живет в гостинице, но мечтает переехать в квартиру или дом, потому что дети привыкли жить именно в доме — места в комнате им не хватает. Также одной из главных целей девушки является безопасность детей, улучшение состояния старшего сына, который не говорит до сих пор.