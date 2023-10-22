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В ноябре в Тюмени запретят продавать алкоголь

В ноябре в Тюмени запретят продавать алкоголь

22 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI
В Тюмени 4 ноября в магазинах не будут продавать алкогольные напитки. Запрет на реализацию спиртных напитков введен в связи с празднованием Дня народного единства.

Ограничения коснутся в том числе розничной слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, медовуха. В ресторанах, кафе и барах, магазинах беспошлинной торговли алкогольные напитки продавать будут.

Напомним, в этом году 4 ноября выпадает на субботу. Соответственно выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Тюменцы будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно.

Следующие затяжные выходные ждут тюменцев только в конце декабря.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Запрет#Праздники#Продажа алкоголя#День народного единства
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