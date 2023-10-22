В ноябре в Тюмени запретят продавать алкоголь

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Ограничения коснутся в том числе розничной слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, медовуха. В ресторанах, кафе и барах, магазинах беспошлинной торговли алкогольные напитки продавать будут.
Напомним, в этом году 4 ноября выпадает на субботу. Соответственно выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Тюменцы будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно.
Следующие затяжные выходные ждут тюменцев только в конце декабря.