В Тюменской области появятся новые горячие источники

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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На сегодняшний день в регионе работают более двадцати термальных источников. В планах властей — разработка туристско-рекреационного кластера на территории Червишевского тракта, в том числе с возможным использованием термальных вод.
По словам Трофимовой, поскольку на термальные источники высокий спрос в том числе в зимний период, также в настоящее время ведутся работы по модернизации, расширению и улучшению инфраструктуры и сервиса, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в 40 километрах от Тюмени откроют большой термальный курорт. Новое место отдыха расположится рядом с центром зимних вида спорта «Жемчужина Сибири». На данный момент около «Жемчужины Сибири» работают специалисты, они изучат обстановку и рассчитают потенциал территории для строительства термального курорта.