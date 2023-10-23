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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 октября

23 октября 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области ожидается похолодание. В течение дня столбики термометров покажут +3…-2, в ночные часы температура воздуха опустится до -1…-6. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, северо-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В Тюмени 23 октября в течение дня синоптик прогнозируют снег, западный ветер с переходом на юго-западный до 5,5 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+2, ночью термометры опустятся до 0…-1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27, закат в 17:17, продолжительность дня 9 часов 50 минут.

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В Тобольске в понедельник, 23 октября, ожидается небольшой снег, ветер западный с переходом на юго-западный до 4,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…+1. В вечернее время суток ожидается -1…-2.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:19, закат в 17:03, продолжительность дня 9 часов 44 минуты.

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В Ялуторовске 23 октября синоптики обещают в течение дня небольшой снег, западный и юго-западный ветер до 5,6 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +1…+2, в вечерние и ночные часы термометры покажут 0…-1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:22, закат в 17:15, продолжительность дня 9 часов 53 минуты.

В Заводоуковске 23 октября в течение дня будет идти снег, скорость западного ветра с переходом на юго-западный составит 5 м/с. Утром и днем столики термометров покажут -2…+1, в ночные часы 0…-1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:14, продолжительность дня 9 часов 53 минуты.

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В Ишиме первый рабочий день новой недели будет снежным и ветреным — скорость западного ветра будет достигать 6,5 м/с. Утром температура воздуха составит 0…-1, к полудню потеплеет до +1. В вечерние и ночные часы термометры покажут 0…-1.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:09, закат в 17:04, продолжительность дня 9 часов 55 минут.

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