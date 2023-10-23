Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 октября

В Ишиме первый рабочий день новой недели будет снежным и ветреным — скорость западного ветра будет достигать 6,5 м/с. Утром температура воздуха составит 0…-1, к полудню потеплеет до +1. В вечерние и ночные часы термометры покажут 0…-1.