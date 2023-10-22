nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Тюмени эвакуировали 1657 брошенных автомобилей

В Тюмени начали зачистку улиц от брошенных авто

22 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI

В Тюмени эвакуировали 1657 брошенных автомобилей

Тюменские власти избавляются от брошенных в областной столице автомобилей. С начала года с улиц города было эвакуировано более 1,6 тысяч авто. При этом 1,4 тысячи автовладельцев самостоятельно очистили улицы от машин. Более 160 были эвакуированы на спецстоянку.
Фото: Тюмень. Администрация города.

Для сравнения, в 2022 году за год с улиц было убрано более 1,7 тысячи транспортных средств, из которых 193 вывезли на спецстоянку. Оставшиеся автомобили собственники убрали самостоятельно.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени недовольны числом самовольно построенных гаражей и погребов в городе. В минувшем году было демонтировано 184 металлических гаража и 207 погребов. В 2023 году управы запланировали демонтаж более 400 самовольно установленных объектов. Всего в Тюмени на данный момент насчитывается около 4 тысяч таких строений.

Читайте также:
В ноябре в Тюмени запретят продавать алкогольСиноптики обещают снегопады тюменцам в ноябреВ Тюмени подросток чуть не погиб из-за укуса клеща
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Эвакуация#Штрафстоянки
Подпишитесь
«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой
20 октября, 08:19
Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию
Вчера, 07:00
Теперь только по праздникам? В Тюмени подорожала говядина
Вчера, 08:13
Тюменскому футболисту не платят зарплату в Казахстане больше полугода
Вчера, 07:31
«Машина времени»: лишь 1 из 100 тюменцев узнает эти городские места по архивным фото
20 октября, 07:06
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
19 октября, 06:01