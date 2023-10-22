В Тюмени начали зачистку улиц от брошенных авто

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Для сравнения, в 2022 году за год с улиц было убрано более 1,7 тысячи транспортных средств, из которых 193 вывезли на спецстоянку. Оставшиеся автомобили собственники убрали самостоятельно.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени недовольны числом самовольно построенных гаражей и погребов в городе. В минувшем году было демонтировано 184 металлических гаража и 207 погребов. В 2023 году управы запланировали демонтаж более 400 самовольно установленных объектов. Всего в Тюмени на данный момент насчитывается около 4 тысяч таких строений.