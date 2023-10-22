В Тюмени начали зачистку улиц от брошенных авто

В Тюмени эвакуировали 1657 брошенных автомобилей

Тюменские власти избавляются от брошенных в областной столице автомобилей. С начала года с улиц города было эвакуировано более 1,6 тысяч авто. При этом 1,4 тысячи автовладельцев самостоятельно очистили улицы от машин. Более 160 были эвакуированы на спецстоянку.