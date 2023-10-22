Тюменцы купили дешевые билеты в Таиланд, а «Аэрофлот» их аннулировал

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам девушки, авиабилеты она приобрела на официальном сайте «Аэрофлота» 19 октября, но уже спустя два дня с ней связался авиаперевозчик и сообщил, вынужден аннулировать бронирование.
В аналогичную ситуацию попали порядка полутора тысяч человек — все они бронировали билеты на разные даты. На сайте авиакомпании свободных дат было достаточно — с октября по март. Стоимость одного авиабилета начиналась от 6,5 тысяч рублей.
Теперь тюменка намерена писать претензии в «Аэрофлот» с требованием восстановить бронь билетов по прежней стоимости, пишет 72.RU.
По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, авиакомпания обязана выполнить условия продажи, поэтому пассажирам следует обращаться в надзорные органы. Кроме того, потребовать компенсации путевки, морального ущерба.
Отметим, что на данный момент самые недорогие авиабилеты из Екатеринбурга на Пхукет стоят не менее 45 тысяч рублей (вылет в декабре). Средняя стоимость 1 авиабилета на прямой рейс превышает 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени на Пхукет с 10 ноября будут летать самолеты авиакомпании Azur Air. Полетная программа рассчитана до 24 марта следующего года. Правда, приобрести авиабилеты на рейс можно только совместно с путевкой.