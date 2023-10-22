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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Тюменцы купили дешевые билеты в Таиланд, а «Аэрофлот» их аннулировал

Тюменцы купили дешевые билеты в Таиланд, а «Аэрофлот» их аннулировал

22 октября 2023, 11:28
Фото: аэропорт Рощино
Жительница Тюмени приобрела билеты из Екатеринбурга в Тайланд и обратно по выгодной цене, 45 тысяч за три билета, а авиакомпания аннулировала покупку.

По словам девушки, авиабилеты она приобрела на официальном сайте «Аэрофлота» 19 октября, но уже спустя два дня с ней связался авиаперевозчик и сообщил, вынужден аннулировать бронирование.

В аналогичную ситуацию попали порядка полутора тысяч человек — все они бронировали билеты на разные даты. На сайте авиакомпании свободных дат было достаточно — с октября по март. Стоимость одного авиабилета начиналась от 6,5 тысяч рублей.

Теперь тюменка намерена писать претензии в «Аэрофлот» с требованием восстановить бронь билетов по прежней стоимости, пишет 72.RU.

По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, авиакомпания обязана выполнить условия продажи, поэтому пассажирам следует обращаться в надзорные органы. Кроме того, потребовать компенсации путевки, морального ущерба.

Отметим, что на данный момент самые недорогие авиабилеты из Екатеринбурга на Пхукет стоят не менее 45 тысяч рублей (вылет в декабре). Средняя стоимость 1 авиабилета на прямой рейс превышает 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени на Пхукет с 10 ноября будут летать самолеты авиакомпании Azur Air. Полетная программа рассчитана до 24 марта следующего года. Правда, приобрести авиабилеты на рейс можно только совместно с путевкой.

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