Синоптики обещают снегопады тюменцам в ноябре

Начиная со второй декады месяца ночная температура воздуха будет опускаться до -6…-12, максимальная дневная температура воздуха составит 0…-7. В третье декаде похолодает — в областной столице наступит зима. В темное время суток ожидаются морозы до -12…-15, в дневные часы термометры покажут -6…-10.