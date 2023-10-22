Синоптики обещают снегопады тюменцам в ноябре

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По информации метеорологов Гисметео, в первых числах ноября ожидаются осадки в виде дождей и дождей со снегом. В течение первой недели днем термометры будут показывать +2…+7, в ночные часы 0…-6.
Начиная со второй декады месяца ночная температура воздуха будет опускаться до -6…-12, максимальная дневная температура воздуха составит 0…-7. В третье декаде похолодает — в областной столице наступит зима. В темное время суток ожидаются морозы до -12…-15, в дневные часы термометры покажут -6…-10.
Ранее «Наш Город» писал, что 23 октября на территории юга Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий — в ночные часы похолодает до -4…-7, вероятны осадки в виде снега с дождем, гололедные явления, ветер с порывами до 15-19 м/с.