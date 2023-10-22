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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Тюмени в ноябре выпадет повышенная норма снега

Синоптики обещают снегопады тюменцам в ноябре

22 октября 2023, 08:28
Фото: 1MI

В Тюмени в ноябре выпадет повышенная норма снега

В Тюмени в ноябре выпадет больше месячной нормы осадков. По данным синоптиков Рамблер/погода, в течение месяца ожидается 15 снежных дней, 15 пасмурных дней. Средняя температура воздуха составит +1…-10.

По информации метеорологов Гисметео, в первых числах ноября ожидаются осадки в виде дождей и дождей со снегом. В течение первой недели днем термометры будут показывать +2…+7, в ночные часы 0…-6.

Начиная со второй декады месяца ночная температура воздуха будет опускаться до -6…-12, максимальная дневная температура воздуха составит 0…-7. В третье декаде похолодает — в областной столице наступит зима. В темное время суток ожидаются морозы до -12…-15, в дневные часы термометры покажут -6…-10.

Ранее «Наш Город» писал, что 23 октября на территории юга Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий — в ночные часы похолодает до -4…-7, вероятны осадки в виде снега с дождем, гололедные явления, ветер с порывами до 15-19 м/с.

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