В Тюмени подросток чуть не погиб из-за укуса клеща

В экстренном порядке юного пациента подключили к аппарату ИВЛ. В течение двух недель врачи боролись за жизнь школьника. В итоге его состояние удалось стабилизировать. В настоящее юный пациент продолжает лечение в профильное медучреждение для дальнейшей реабилитации. Его жизни ничего не угрожает.