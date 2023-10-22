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В Тюмени подросток чуть не погиб из-за укуса клеща

В Тюмени подросток чуть не погиб из-за укуса клеща

22 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Тюменские медики спасли жизнь 13-летнему подростку, попавшему в больницу с бессознательном состоянии с парализованными руками и ногами. Ребенка укусил клещ, зараженный энцефалитом.

Врачи диагностировали у школьника менингоэнцефалитическую форму клещевого вирусного энцефалита. Острое состояние осложнялось отёком мозга и двусторонней пневмонией.

В экстренном порядке юного пациента подключили к аппарату ИВЛ. В течение двух недель врачи боролись за жизнь школьника. В итоге его состояние удалось стабилизировать. В настоящее юный пациент продолжает лечение в профильное медучреждение для дальнейшей реабилитации. Его жизни ничего не угрожает.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 23-летнюю девушку, которая после проведенных 12 дней в коме после ДТП, не могла нормально дышать.

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