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Тюменские власти на 13% увеличили расходы на содержание дорог

Тюменские власти на 13% увеличили расходы на содержание дорог

22 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Более 2 миллионов рублей потратят в этом году из бюджета Тюмени на содержание 1 тысяч 156 километров автомобильных дорог. Это на 13% больше, чем годом ранее.
«В 2022 году из городского бюджета на содержание 1 тысячи 138 километров автомобильных дорог общего пользования было потрачено 1,9 миллиона рублей», — сообщила РБК Тюмень председатель комитета по связям с общественность и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023–2024 годах на содержание дорог в зимний период выделили около 1,5 миллиарда рублей. Поддержанием порядка на улично-дорожной сети будет заниматься компания «ТОДЭП», одержавшая победу в закупке.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Содержание дорог
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