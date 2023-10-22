Тюменские власти на 13% увеличили расходы на содержание дорог

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
«В 2022 году из городского бюджета на содержание 1 тысячи 138 километров автомобильных дорог общего пользования было потрачено 1,9 миллиона рублей», — сообщила РБК Тюмень председатель комитета по связям с общественность и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023–2024 годах на содержание дорог в зимний период выделили около 1,5 миллиарда рублей. Поддержанием порядка на улично-дорожной сети будет заниматься компания «ТОДЭП», одержавшая победу в закупке.