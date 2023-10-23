«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Ксения Беликова — самый жизнерадостный человек нашей команды. Трудно говорить о ней — была… Просто не верится.
У нее всегда ощущался боевой настрой. Очень редко встречаешь человека, в котором кроется такая огромная внутренняя энергия и сила. Этим огромным ресурсом она щедро делилась с миром, вдохновляя окружающих. Мы часто обращались к ней за помощью. Ее советы всегда были очень мудрыми, а слова особенно тёплыми.
Четыре года Ксения руководила отделом продаж «Нашего города». На ее счету десятки контрактов, ее обаяние буквально обезоруживало строгих деловых партнеров.
А еще Ксюша была очень талантливой рукодельницей, в ее руках ткани превращались в потрясающие изделия, наполненные теплом. Она также стала одним из основателей «Студии творения, любви, гармонии и красоты», где помогала девушкам раскрыть свой потенциал и самореализоваться. У Ксении были большие планы, огромный талант и целый океан амбиций и жизненных сил.
Редакция «Нашего города» скорбит и приносит соболезнования родным и близким нашей Ксении.