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«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой

«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой

23 октября 2023, 08:53
Фото: Ксения Беликова
Ночью скоропостижно скончалась руководитель отдела продаж «Нашего города» Ксения Беликова.

Ксения Беликова — самый жизнерадостный человек нашей команды. Трудно говорить о ней — была… Просто не верится.

У нее всегда ощущался боевой настрой. Очень редко встречаешь человека, в котором кроется такая огромная внутренняя энергия и сила. Этим огромным ресурсом она щедро делилась с миром, вдохновляя окружающих. Мы часто обращались к ней за помощью. Ее советы всегда были очень мудрыми, а слова особенно тёплыми.

Фото: Ксения Беликова

Четыре года Ксения руководила отделом продаж «Нашего города». На ее счету десятки контрактов, ее обаяние буквально обезоруживало строгих деловых партнеров.

А еще Ксюша была очень талантливой рукодельницей, в ее руках ткани превращались в потрясающие изделия, наполненные теплом. Она также стала одним из основателей «Студии творения, любви, гармонии и красоты», где помогала девушкам раскрыть свой потенциал и самореализоваться. У Ксении были большие планы, огромный талант и целый океан амбиций и жизненных сил.

Редакция «Нашего города» скорбит и приносит соболезнования родным и близким нашей Ксении.

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