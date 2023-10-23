«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой

У нее всегда ощущался боевой настрой. Очень редко встречаешь человека, в котором кроется такая огромная внутренняя энергия и сила. Этим огромным ресурсом она щедро делилась с миром, вдохновляя окружающих. Мы часто обращались к ней за помощью. Ее советы всегда были очень мудрыми, а слова особенно тёплыми.