Ушел из жизни высокопоставленный генерал — уроженец Тюмени

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Сообщается, что генерал скончался после продолжительной болезни.
Родился Игорь Пузанов в городе Тюмени 31 января 1947 года. Он закончил Омское ВОКУ имени М. В. Фрунзе, а в дальнейшем Военную академию и академию Генерального штаба ВС России.
С марта 2001 по 2004 годы Игорь Пузанов исполнял обязанности статс-секретаря — первого заместителя министра обороны страны. Он также командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов. С 2007 по 2012 года являлся депутатом Государственной думы.
Время и место прощания с Игорем Пузановым будут известны позже.