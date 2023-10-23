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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

Ушел из жизни высокопоставленный генерал — уроженец Тюмени

Ушел из жизни высокопоставленный генерал — уроженец Тюмени

23 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI
В Москве 22 октября в возрасте 76 лет скончался бывший статс-секретарь — первый замминистра обороны генерал армии Игорь Пузанов.

Сообщается, что генерал скончался после продолжительной болезни.

Родился Игорь Пузанов в городе Тюмени 31 января 1947 года. Он закончил Омское ВОКУ имени М. В. Фрунзе, а в дальнейшем Военную академию и академию Генерального штаба ВС России.

Фото: википедия

С марта 2001 по 2004 годы Игорь Пузанов исполнял обязанности статс-секретаря — первого заместителя министра обороны страны. Он также командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов. С 2007 по 2012 года являлся депутатом Государственной думы.

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Время и место прощания с Игорем Пузановым будут известны позже.

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