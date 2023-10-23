Директора тюменского мультицентра не пустили в самолет из-за тезки в розыске

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
«Мы очень много путешествуем с мужем и я часто летаю по работе. Но последние два раза меня проверяла служба безопасности по 20-30 минут из-за того, что моя полная тезка находится в федеральном уголовном розыске. Возникает вопрос — теперь так будет всегда? Ждать по 30 минут мне не сильно хочется, а наклейку на мой паспорт „Это не она“ служба безопасности клеить не хочет. А ведь в последний раз я чуть не опоздала на поезд из-за проверки», — отметила Юлия.
И добавила, что в настоящее время она занимается поиском юристов, которые помогли бы ей избежать подобных ситуаций.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени купила авиабилеты в Тайланд с большой скидкой, а авиакомпания их аннулировала. В такую же ситуацию как тюменка попали еще порядка полутора тысяч пассажиров.