Тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В постановлении правительства Тюменской области указано, что новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа начнут действовать с 1 января 2024 года. Согласно постановлению, в среднем стоимость проезда для пассажиров подорожает до 17 копеек за километр.
В новой редакции предельные тарифы на перевозку пассажиров установлены в размере от 2,56 до 2,88 рублей за километр пути в зависимости от маршрута и комфортабельности транспорта. Для сравнения, в настоящее время тарифы составляют от 2,45 до 3,68 рублей за километр.
Также будут увеличены цены на проезд на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. С 1 января 2024 года проезд будет стоит от 594 до 1552 рублей. Сейчас тарифы установлены в размере от 568 до 1484 рублей в зависимости от продолжительности поездки.
Стоимость месячных билетов для студентов, которые живут дальше 30 километров от места учебы, увеличится со 124 до 129 рублей. Для школьников месячные билеты между населенными пунктами подорожают до 79 рублей. Сейчас они стоят 76 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени закупят в этом году 34 новых автобуса на сумму 600 миллионов рублей. 22 из них будет работать на дизельном топливе, 12 — на газомоторном (метане).