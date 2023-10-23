Тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах

Также будут увеличены цены на проезд на пригородных маршрутах для школьников, студентов, курсантов. С 1 января 2024 года проезд будет стоит от 594 до 1552 рублей. Сейчас тарифы установлены в размере от 568 до 1484 рублей в зависимости от продолжительности поездки.