Умер известный тюменский историк Виктор Южаков

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Виктор Южаков умер в Тюмени на 67 году жизни. О кончине председателя первичной организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов сообщила городская администрация.
Виктор Южаков занимался воспитанием тюменских школьников, проводя занятия по патриотическому и духовно-нравственному образованию. В 2021 году благодаря научно-исследовательской деятельности историка городу Тюмени было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Жители города будут помнить Виктора Петровича причастным, добродетельным и отзывчивым гражданином.
В связи с такой утратой выражаем соболезнования родственникам, друзьям, коллегам и просто всем людям, кому посчастливилось знать Виктора Южакова.