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Умер известный тюменский историк Виктор Южаков

Умер известный тюменский историк Виктор Южаков

23 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Кандидат исторических наук Виктор Южаков занимался изучением мужества и герозима тюменцев в годы Великой отечественный войны. При его участии проводились крупнейшие работы по поиску архивных документов военного времени.

Виктор Южаков умер в Тюмени на 67 году жизни. О кончине председателя первичной организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов сообщила городская администрация.

Виктор Южаков занимался воспитанием тюменских школьников, проводя занятия по патриотическому и духовно-нравственному образованию. В 2021 году благодаря научно-исследовательской деятельности историка городу Тюмени было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Жители города будут помнить Виктора Петровича причастным, добродетельным и отзывчивым гражданином.

В связи с такой утратой выражаем соболезнования родственникам, друзьям, коллегам и просто всем людям, кому посчастливилось знать Виктора Южакова.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Соболезнования#Героизм#Дмитрий Балобанов
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