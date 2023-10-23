Раскидало по кюветам: ребенок пострадал в ДТП на перекрестке в Тюмени

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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На перекрестке улиц Ирбитской и Пролетарской в Тюмени столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что оба автомобиля раскидало по кюветам.
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 38-летняя водитель «Тойоты Порте» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество ехавшей по главной улице «Киа Церато».
В результате аварии получила травмы 7-летняя девочка, находившаяся в «Тойоте». Выяснением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей под Тюменью в воскресенье. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, он скончался до приезда скорой помощи.