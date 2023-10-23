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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

В жестком ДТП на перекрестке в Тюмени пострадал ребенок

Раскидало по кюветам: ребенок пострадал в ДТП на перекрестке в Тюмени

23 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI

В жестком ДТП на перекрестке в Тюмени пострадал ребенок

Нарушение правил дорожного движения снова стало причиной аварии. По вине водителя «Тойоты» ребенок получил травмы.
Сюжет
Дети

На перекрестке улиц Ирбитской и Пролетарской в Тюмени столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что оба автомобиля раскидало по кюветам.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 38-летняя водитель «Тойоты Порте» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество ехавшей по главной улице «Киа Церато».

Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в тюменском автобусе
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате аварии получила травмы 7-летняя девочка, находившаяся в «Тойоте». Выяснением обстоятельств ДТП занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей под Тюменью в воскресенье. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет, он скончался до приезда скорой помощи.

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#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Тюменцы#Авария#Аварии#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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