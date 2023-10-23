В Тюмени назвали вакансии с зарплатами около 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Представителям этих профессий готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно. К примеру, командиру воздушного судна готовы платить до 180 тысяч рублей в месяц. Правда, требует опыт работ от 1 года до 3 лет, готовность к командировкам продолжительностью до 1 месяца.
На полторы тысячи меньше будут платить начальнику участка строительства с опытом работы от 5 лет, в должностные обязанности которого будет входить проверка проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции по курируемым объектам. Контроль выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с заключенными контрактами.
Более 100 тысяч рублей обещают ежемесячно платить машинисту с опытом работы от 3 лет. Работодатель отмечает, что предоставляется служебное жилье и спецодежда. На такую же заработную плату, свыше 100 тысяч рублей, ищут бурильщика с опытом работы от 1 года.
На сегодняшний день в Тюменской области свободными остаются более 20,8 тысяч вакансий. Особо востребованы работники с «рабочими» профессиями. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительной отрасли — 2,1 тысячи вакансий. Также 8,1 тысяч вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, образование, торговля оптовая и розничная.
Численность зарегистрированных безработных составляет 2,2 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год медианная заработная плата увеличилась на 33%. На увеличение заработной платой сказался острый дефицит кадров в регионе.