В Тюмени назвали вакансии с зарплатами около 200 тысяч рублей

На полторы тысячи меньше будут платить начальнику участка строительства с опытом работы от 5 лет, в должностные обязанности которого будет входить проверка проектной и рабочей документации в рамках своей компетенции по курируемым объектам. Контроль выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с заключенными контрактами.