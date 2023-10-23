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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Тюмени появится новый мост над железной дорогой

В Тюмени построят новый мост над железной дорогой

23 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI

В Тюмени появится новый мост над железной дорогой

В Тюмени построят новый мост над Транссибирской магистралью. Дорожный объект возведут в створе улицы Тульской. Новая магистраль будет выходить к улице Николая Федорова.

Такие данные указаны в Генеральном плане развития Тюмени. На данный момент мост находится в статусе «планируемый к размещению объект». Точные сроки строительства пока не обозначены.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в заречной части областной столицы построят новую дорогу к путепроводу через Туру, который в перспективе соединит Зареку с районом ДОК. В настоящее время идет разработка проектной документации.

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