В Тюмени построят новый мост над железной дорогой

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Такие данные указаны в Генеральном плане развития Тюмени. На данный момент мост находится в статусе «планируемый к размещению объект». Точные сроки строительства пока не обозначены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в заречной части областной столицы построят новую дорогу к путепроводу через Туру, который в перспективе соединит Зареку с районом ДОК. В настоящее время идет разработка проектной документации.