Дом тюменского криминального авторитета Ганса попал под реновацию

В Старой Зареке есть небольшое озеро, которое местные жители называют Гансовым. Все из-за того, что рядом располагается дом криминального авторитета, вышедшего на свободу в 2021 году Юрия Тишенкова. Его участок площадью около 60 соток также попал под реновацию и местные предполагают, что договориться с ним у застройщика не получится.