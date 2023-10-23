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Покидать свой особняк он не собирается

Дом тюменского криминального авторитета Ганса попал под реновацию

23 октября 2023, 03:02
Фото: 1MI
Покидать свой особняк он не собирается
Юрий Тишенков вышел на свободу в 2021 году. Свой особняк не собирается покидать не только он, но и другие жители района.
Сюжет
Жилье

Криминальный авторитет Юрий Тишенков в девяностых годах был известен как Ганс. Его особняк попал под реновацию и, соответственно, в ближайшее время должен быть снесен. Помимо него, под расселение попали и другие жители Старой Зареки. Издание «72.ru» узнало, что люди думают о планах застройщиков.

В начале нулевых в районе не было ни особняков, ни дорог, все изменения произошли за последние 15 лет, а началось все со строительства микрорайона «Европейский». Постепенно Старая Зарека обрастала новыми постройками, а ликвидация частного сектора становилась вопросом времени.

Любые проекты по застройке района реализовывались в рамках программы комплексного развития территории, а по решению городских властей под снос попали не только аварийные дома, но и неаварийные. Застройщику приходится договариваться с местными жителями и обычно этот вопрос быстро решается.

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В Старой Зареке есть небольшое озеро, которое местные жители называют Гансовым. Все из-за того, что рядом располагается дом криминального авторитета, вышедшего на свободу в 2021 году Юрия Тишенкова. Его участок площадью около 60 соток также попал под реновацию и местные предполагают, что договориться с ним у застройщика не получится.

«Все вокруг его знают, и он помогает многим. Никуда он не уедет отсюда. Это его родовое гнездо. Об этом в курсе те, кто подписывал документы о реновации. Они же с ним знакомы все. Как они будут сносить Ганса?», — рассказал один из тюменцев.

Мнением о реновации поделился и сам Юрий Тишенков. Он сообщил, что о планах застройщиков знает.

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«Я здесь родился и вырос. Со мной пока никто не разговаривал на тему реновации. Но я отсюда никуда не собираюсь уезжать. Я построил этот дом для моей семьи. Не только меня же будут сносить, но и соседей. Нельзя людей обижать, которые поколениями жили здесь. С ними надо по-человечески договариваться, без обмана», — прокомментировал криминальный авторитет.

Чтобы компенсировать все постройки, которые принадлежат Юрию Тишенкову, застройщику придется заплатить ему порядка 200 миллионов рублей. Его сосед, как и многие другие владельцы элитных домов, тоже недоволен программой реновации.

«Мне предлагают 850 тысяч за сотку. Это только за землю. Дом квадратурой 169 метров оценили в три миллиона. В итоге я должен получить 11 миллионов. Что я за эти деньги должен купить? Специально вчера посмотрел — квартира 100 квадратов без ремонта строит 12.8 миллиона. Я на край города поеду общагу искать?» — выразил недовольство мужчина.

С предложениями застройщиков охотно соглашаются только те, кто до этого жил в ветхом жилье без канализации и воды. Людям предлагают порядка 8 миллионов рублей — сумму, за которую можно купить двухкомнатную квартиру со всеми удобствами.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Аварийное жилье#Реновация#Жилье#Криминал#Ветхое жилье#Элитное жилье#Расселение#Любовь Селезнева
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