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На Тюмень обрушится мощный снегопад

На Тюмень обрушится мощный снегопад

23 октября 2023, 07:58
Фото: 1MI
На Тюмень на этой неделе обрушится снегопад. По прогнозам метеорологов, в предстоящую субботу, 29 октября, в областной столице похолодает до -7…-3, а в течение всего дня будет идти снег. Высота снежного покрова превысит 9 сантиметров.

В ближайшие дни тюменцев ожидают снег с дождем. Температура воздуха составит -2…+1 в дневные часы и до -4…-5 в темное время суток.

1 ноября в Тюмени потеплеет до +3…+4, однако осадки в виде снега и дождя и не прекратятся. 3 ноября, в предпраздничный день, в областной столице и вовсе потеплеет до +10, 7 ноября столбики термометров поднимутся до +12, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.

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Ранее «Наш Город» писал, что синоптики прогнозируют тюменцам в ноябре выпадение более месячной нормы осадков. По информации метеорологов, в последний осенний месяц небесная канцелярия подарит жителям областной столицы 15 снежных дней.

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