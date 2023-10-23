На Тюмень обрушится мощный снегопад

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В ближайшие дни тюменцев ожидают снег с дождем. Температура воздуха составит -2…+1 в дневные часы и до -4…-5 в темное время суток.
1 ноября в Тюмени потеплеет до +3…+4, однако осадки в виде снега и дождя и не прекратятся. 3 ноября, в предпраздничный день, в областной столице и вовсе потеплеет до +10, 7 ноября столбики термометров поднимутся до +12, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики прогнозируют тюменцам в ноябре выпадение более месячной нормы осадков. По информации метеорологов, в последний осенний месяц небесная канцелярия подарит жителям областной столицы 15 снежных дней.