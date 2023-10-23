На Тюмень обрушится мощный снегопад

1 ноября в Тюмени потеплеет до +3…+4, однако осадки в виде снега и дождя и не прекратятся. 3 ноября, в предпраздничный день, в областной столице и вовсе потеплеет до +10, 7 ноября столбики термометров поднимутся до +12, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.