Итоги дня в Тюмени: снесут 130 домов, политик ушел из-за травли, донос на главу Югры

— Хочу отметить, что тут не идет речи о «битве с Комаровой», как это многие называют. Здесь поставлен вопрос о привлечении к ответственности, как и многих других наших рядовых граждан. Закон один для всех, все несут ответственность за употребление этого слова, почему в случае с губернатором должно быть иначе? Я считаю, что она должна ответить, как все.