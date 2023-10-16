Итоги дня в Тюмени: снесут 130 домов, политик ушел из-за травли, донос на главу Югры

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Дома №25, 27, 29 и 31 на улице Судостроителей не вошли в программу комплексного развития территория. Помешали благоустройству дворов владельцы частных домов и гаражей рядом. В большинстве своем они проголосовали против программы. При этом, сами собственники построек в этом районе не живут и со всеми здешними проблемами им каждый день сталкиваться не приходится.
Тем временем жизнь в бараках уже превратилась в ад. Вокруг грязь, антисанитария, нет освещения. Но вместо того, чтобы властям города навести порядок, они снесли единственную детскую площадку, которые жильцы установили за свои деньги.
«Мы ставили эту площадку сами. Там горка была, балансир и многое другое. И зоне для сушки белья была. На все сами скидывались и устанавливали. Но городские власти все снесли мотивировав это тем, что площадка не соответствует требованиям безопасности, однако нам документ, подтверждающий этот довод не предоставили», — пояснил местный активист Олег Сухачев.
Координатор городского отделения ЛДПР Дмитрий Елагин отказался от своей должности. По данным инсайдеров, на этот шаг политик решился из-за конфликта с главой регионального отделения фракции Владимиром Сысоевым.
«Вынужден покинуть пост из-за давления и травли в мой адрес со стороны руководства тюменского регионального отделения ЛДПР. Что они хотят? Непонятно», — написал Елагин в одном из чатов.
Управление МВД по Тюменской области зарегистрировало обращение тюменского общественника с обвинением главы Югры Натальи Комаровой в дискредитации ВС РФ. Активист просит правоохранительные органы провести проверку по одному из недавних прямых эфиров губернатора где она назвала СВО в***ой.
О своих мотивах написать заявление на Комарову в органы, Юрий Рябцев рассказал «Нашему городу»:
— Хочу отметить, что тут не идет речи о «битве с Комаровой», как это многие называют. Здесь поставлен вопрос о привлечении к ответственности, как и многих других наших рядовых граждан. Закон один для всех, все несут ответственность за употребление этого слова, почему в случае с губернатором должно быть иначе? Я считаю, что она должна ответить, как все.
Центробанк выпустил в обращение обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей. Изменился только дизайн, цветовая гамма купюр осталась прежней.
Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображен Нижегородский Кремль, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Основное изображение на пятитысячной купюре — стела «Европа-Азия», а на обороте — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.
Власти Тобольска ищут подходящую кандидатуру на вакансию руководителя городского департамента образования. Претендент должен быть с высшим образованием, опытом работы в госучреждениях и обладать навыками кризисного менеджера.
Заработная плата чиновника с премиями может составить 94 551 рублей.