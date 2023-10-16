«Мы живем в аду»: городские власти снесли двор жителей Лесобазы, оставшихся без КРТ

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В районе Лесобазы дома № 25, 27, 29 и 31 на улице Судостроителей не попали под комплексное развитие территории, несмотря на то, что все остальные дома в этой зоне участвуют в КРТ. Главным препятствием на пути к изменениям стали владельцы частных домов и гаражей рядом.
«Тут хороших то домов — единицы. Здесь нет ни одного нового человека, который сказал бы, мол, хочу в этом районе что-то построить, дом для себя. А все наши собрания были без разъяснений по какой стоимости и за что будут платить домовладельцам. А у них другой ценник. Они получают не только за квадратный метр жилья по рыночной стоимости, но и за землю и за насаждения. Им даже выгоднее согласиться на КРТ, чем нам. Но из-за пары домов, которые отстроили тут не так давно возникла эта проблема», — разъяснил ситуацию изданию «Наш город» собственник одной из квартир Заур Раджабов.
Несмотря на то, что большинство собственников квартир проголосовали за развитие территории, 98 из 100 собственников гаражей в этой зоне проголосовали против. А потому городские власти отказали в КРТ собственникам квартир в указанных домах.
«Нас, жителей многоквартирников, просто столкнули с частниками лбами как в 90-е. Мы уже обращались в приемную президента, но из-за вот этого разногласия получили отказ. Причем те, кто проголосовал против вовсе не живут в этом районе и они не знают обо всех проблемах», — рассказал «Нашему городу» житель одного из домов Олег Сухачев.
А проблем в этом районе хватает, одна из них весьма пугающая — это туалет во дворе. Он не чистился с 2007 года, там всюду грязь, мухи и черви. Местные жители боятся пускать детей во двор, так как они могут заглянуть в этот «рассадник страха и бактерий».
Однако теперь детей отправлять гулять некуда, детскую площадку вол дворе снесли, местные жители говорят, что это произошло после того, как они попросили установить там освещение.
«Мы ставили эту площадку сами. Там горка была, балансир и многое другое. И зоне для сушки белья была. На все сами скидывались и устанавливали. Но городские власти все снесли мотивировав это тем, что площадка не соответствует требованиям безопасности, однако нам документ, подтверждающий этот довод не предоставили», — говорит Олег Сухачев.
Новую площадку, по словам местных жителей, городские власти обустраивать отказываются, тюменцам предложили восстановить ее самостоятельно.
В городской администрации оперативно ответить на вопрос о сносе детской площадки не смогли, поэтому «Наш город» направил городским властям официальный запрос.
Местные жители также признаются, что КРТ было для них единственным шансом на улучшение жилищных условий. Однако после того, как они получили отказ, а ситуация обрела резонанс в СМИ, в домах провели ремонт.
«Провели „инженерку“, крышу подлатали. Но глобально ничего не изменилось. Я живу на 2 этаже и у нас огромная дыра в перила, у меня туда ребенок на днях чуть не провалился, еле как успел его поймать. С туалетом уличным тоже ничего не решили. Мы тут живем, как в аду. Но, как нам объяснили городские власти, пока по голосам существенного перевеса не будет, мы так и будет жить в этих условиях», — говорит Сухачев.
О том, что КРТ — это отличный шанс для жителей подобного жилья обрести качественные дома и квартиры, говорил и глава города Тюмени Руслан Кухарук. Он отмечал, что Тюмень — лидер по вводу жилья, расселению ветхого и аварийного фонда, а также созданию комфортной городской среды.
«В Тюмени активно проводится реновация территорий. Это еще один механизм, который не просто позволяет расселить аварийное жилье без привлечения бюджетных инвестиций, но дает возможность вовлечь в оборот и дать вторую жизнь депрессивным территориям, промышленным зонам города», — считает глава администрации города Тюмени.
Такую возможность получили жители других улиц на Лесобазе, в перспективе там появятся новые ЖК, школы, детские сады и медучреждения. Но на их фоне продолжат стоять полуразрушенные и убитые дома на улице Судостроителей.
«Я не понимаю почему из-за владельцев этих гаражей мы должны страдать. Власти должны взять это во внимание и решить вопрос. В противном случае здесь все развалится. Тут уже ничего хорошего не осталось — все сломалось, все снесли. Нам нужна помощь», — говорит местный житель.
В части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса РФ указано, кто может принимать решение о создании КРТ и включении в его границы каких-либо элементов планировочной структуры. Так, если КРТ проводится на средства регионального бюджета или компанией, которую определил субъект РФ, если в границы такой территории включены два и более муниципальных образования, то решение о КРТ принимает высший орган исполнительной власти региона России. Во всех остальных случаях вопрос о создании территории для комплексного развития принимает глава местного самоуправления.
«Также, в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса, органы местной или региональной власти могут самостоятельно включать в границы КРТ многоквартирные дома. При таком раскладе к принятию решения подключаются их жители, участвуя в общем собрании собственников. Именно они будут решать, оставить ли многоквартирник в проекте и согласиться на снос и расселение, или же исключить его из границ территории. Для этого собственники помещений должны принять участие в общем собрании. Если этого не сделано, то МКД включается в проект по КРТ по умолчанию в соответствии с частью 5 статьи 67 Градостроительного кодекса РФ», — пояснил «Нашему городу» юрист Игорь Шадрин.
А в Жилищном кодексе РФ установлено, что общее собрание по вопросам комплексного развития территорий правомочно, если на нём присутствует 50%+1 голос от собственников всех жилых помещений в МКД.
«Таким образом жильцы многоквартирного дома могут включить свой дом в КРТ, если большинство его жителей на самом деле против. Власти в этом вопросе законно могут посодействовать. А потому мне непонятно, почему из-за владельцев гаражей МКЖ лишили шанса попасть под КРТ», — задается вопросом юрист.
Однако на данный момент, по словам местных жителей, городские власти заявили им прямо — в ближайшие 5-8 лет на этом участке кардинальных изменений ждать не стоит. А потому жильцам бараков остается лишь надеяться на судо и содействие вышестоящих органов власти.