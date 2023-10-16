«Мы живем в аду»: городские власти снесли двор жителей Лесобазы, оставшихся без КРТ

В части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса РФ указано, кто может принимать решение о создании КРТ и включении в его границы каких-либо элементов планировочной структуры. Так, если КРТ проводится на средства регионального бюджета или компанией, которую определил субъект РФ, если в границы такой территории включены два и более муниципальных образования, то решение о КРТ принимает высший орган исполнительной власти региона России. Во всех остальных случаях вопрос о создании территории для комплексного развития принимает глава местного самоуправления.