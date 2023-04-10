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Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента

10 апреля 2023, 08:52

В Тюмени жители одного из районов продолжают бороться за человеческие условия жизни

Жители домов на ул. Судоремонтной 25, 27, 29 и 31 продолжают обращаться во все инстанции в надежде на КРТ. Ранее они попадали под программу, но из-за неграмотности собственников земельных участков по соседству, в КРТ им отказали.

Домовладельцы не знакомы с жилищным кодексом и предполагают, что им не заплатят за их дома и участки при сносе. А в итоге пострадали жители многоквартиников, которые находятся в аварийном состоянии и давно требуют сноса.

«Мы рассказали о наших проблемах в приемной Президента. Даже они нас спросили: „Разве такое еще бывает?“. В том и дело, что у нас есть. Здесь живут дети-сироты с бабушкой. У них муниципальное жилье и нет туалета. Живут инвалиды, один из них с ДЦП, он не ходит сам. И у нас нет ни лифтов, ни пандусов. Мы направили еще и запрос в прокуратуру, чтобы они держали вопрос на контроле», — сообщил изданию «Наш город» Олег Сухачев.

Обращение жильцов из приемной Президента было отправлено главе города Руслану Кухаруку.

О том в каких условиях живут жители четырех многоквартирников на Лесобазе «Наш город» писал ранее. Сырость, горящая проводка и не чищенный с 2007 года туалет на улице.

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#Елена Литвиненко#КРТ#Руслан Кухарук#Лесобаза#Тюменцы#Тюмень
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