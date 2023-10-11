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Глава города Руслан Кухарук сообщил о сносе 132 домов ради КРТ

Глава города Руслан Кухарук сообщил о сносе 132 домов ради КРТ

11 октября 2023, 04:55
Фото: 1MI
Глава города Руслан Кухарук сообщил о сносе 132 домов ради КРТ
В своем телеграм-канале глава городской администрации заявил, что площадки, на которых стоят дома, подлежащие сносу, обладают «инвестиционной привлекательностью».

132 дома будут снесены ради постройки 1,5 млн кв. метра жилья. Мероприятие организовано в рамках комплексного развития территории.

«Строительные компании при формировании планов учитывают актуальные тенденции создания комфортной среды с современной архитектурой, озелененными территориями, объектами социальной инфраструктуры. Мы подробно рассмотрели все проекты. В ближайшее время на сайте администрации Тюмени будет создан раздел, где разместится информация о выполнении инвесторами договоров», — сообщил Руслан Кухарук.

Он также напомнил о том, что городская администрация не так давно приняла решение о развитии 16 застроенных территорий города Тюмени и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки. Известно, что по 16 площадкам городским властям уже удалось заключить договоры.

Власти Тюмени снесут жилые дома на Лесобазе и Салаирском тракте в рамках КРТ
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти продадут землю на Лесобазе и Салаирском тракте. Она попала под реновацию.

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