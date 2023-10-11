Глава города Руслан Кухарук сообщил о сносе 132 домов ради КРТ

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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132 дома будут снесены ради постройки 1,5 млн кв. метра жилья. Мероприятие организовано в рамках комплексного развития территории.
«Строительные компании при формировании планов учитывают актуальные тенденции создания комфортной среды с современной архитектурой, озелененными территориями, объектами социальной инфраструктуры. Мы подробно рассмотрели все проекты. В ближайшее время на сайте администрации Тюмени будет создан раздел, где разместится информация о выполнении инвесторами договоров», — сообщил Руслан Кухарук.
Он также напомнил о том, что городская администрация не так давно приняла решение о развитии 16 застроенных территорий города Тюмени и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки. Известно, что по 16 площадкам городским властям уже удалось заключить договоры.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти продадут землю на Лесобазе и Салаирском тракте. Она попала под реновацию.