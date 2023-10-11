Ежемесячный ипотечный платеж на вторичное жилье в Тюмени в 2 раза обогнал новостройки.

Дело в том, что разница в ценах касается и платежей по ипотеке. Эксперты банковской отрасли сообщили РБК Тюмень, что ежемесячный платеж на вторичку в два раза обогнал новостройки. Это обусловлено и тем, что на новые дома действуют программы ипотеки с государственной поддержкой.