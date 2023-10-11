Ежемесячный ипотечный платеж на вторичное жилье в Тюмени в 2 раза обогнал новостройки.

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Сейчас, по оценке экспертов Rosrealt.ru, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 114 тысяч рублей, тогда как в новостройках — 112 тысяч рублей. Причем спрос на новостройки превышает запросы на вторичное жилье.
Дело в том, что разница в ценах касается и платежей по ипотеке. Эксперты банковской отрасли сообщили РБК Тюмень, что ежемесячный платеж на вторичку в два раза обогнал новостройки. Это обусловлено и тем, что на новые дома действуют программы ипотеки с государственной поддержкой.
По оценке специалистов, тюменцы в среднем платят от 24 тысяч рублей в месяц за первичный рынок и более 55 тысяч рублей за вторичный.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени Восточный округ обогнал центр города по стоимости квартир на вторичном рынке.