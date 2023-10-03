Власти Тюмени снесут жилые дома на Лесобазе и Салаирском тракте в рамках КРТ

Стоит отметить, что на Лесобазе есть несколько трёхэтажных многоквартирных домов, которые тоже должны снести. Они не аварийные, но на их месте появятся новые строения. Срок реализации проекта КРТ— восемь лет. На их месте появятся объекты инфраструктуры, высотные жилые дома, медучреждения, офисные здания.