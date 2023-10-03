Власти Тюмени снесут жилые дома на Лесобазе и Салаирском тракте в рамках КРТ

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:39
Торги состоятся 3 октября, их результаты станут известны на следующий день. За 82 тысячи рублей (это начальная цена) реализуют 19,4 гектар земли. Участники должны внести задаток в 20 млн рублей. Здесь есть многоэтажные дома и частные владения на ИЖС. Под КРТ попадут строения на улицах Сахалинская и Туристская, сообщается на сайте торгов.
Стоит отметить, что на Лесобазе есть несколько трёхэтажных многоквартирных домов, которые тоже должны снести. Они не аварийные, но на их месте появятся новые строения. Срок реализации проекта КРТ— восемь лет. На их месте появятся объекты инфраструктуры, высотные жилые дома, медучреждения, офисные здания.
В Тюмени 24 участка отданы под КРТ, общая площадь земель составляет более 320 гектар.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменский застройщик проведет реновацию на пустом участке в Плеханово. Новые ЖК построят у улицы Плехановская.