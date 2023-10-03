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Проект КРТ уже готов

Власти Тюмени снесут жилые дома на Лесобазе и Салаирском тракте в рамках КРТ

3 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI
Проект КРТ уже готов
Тюменские власти продадут землю на Лесобазе и Салаирском тракте. Она попала под реновацию.

Торги состоятся 3 октября, их результаты станут известны на следующий день. За 82 тысячи рублей (это начальная цена) реализуют 19,4 гектар земли. Участники должны внести задаток в 20 млн рублей. Здесь есть многоэтажные дома и частные владения на ИЖС. Под КРТ попадут строения на улицах Сахалинская и Туристская, сообщается на сайте торгов.

Стоит отметить, что на Лесобазе есть несколько трёхэтажных многоквартирных домов, которые тоже должны снести. Они не аварийные, но на их месте появятся новые строения. Срок реализации проекта КРТ— восемь лет. На их месте появятся объекты инфраструктуры, высотные жилые дома, медучреждения, офисные здания.

В Тюмени 24 участка отданы под КРТ, общая площадь земель составляет более 320 гектар.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменский застройщик проведет реновацию на пустом участке в Плеханово. Новые ЖК построят у улицы Плехановская.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#КРТ
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