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На ДОКе снесут более 100 домов: тюменский девелопер выкупил 18 га земли

На ДОКе снесут более 100 домов: тюменский девелопер выкупил 18 га земли

28 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Компания, принадлежащая девелоперу «Брусника», одержала победу на торгах на право реализации программы комплексного развития территории в границе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая.
Сюжет
Тюмень

Фирма выкупила земельный участок площадью более 18 гектаров за 368,2 миллиона рублей, увеличив начальную цену лота почти в 3,5 тысячи раз.

В рамках реализации программы комплексного развития территорий под снос попадут в районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической попадут 102 дома, из которых три многоквартирных (два аварийных) дома, 99 — частных.

Кроме микрорайона ДОК, «Бруснике» достались земельные участки на улицах Минской, Киевской, Комсомольской, где под снос попадут три аварийных многоквартирника и три частных дома.

В перспективе на территориях возведут новые жилые комплексы с высотками и среднеэтажными домами, магазины, общежития, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, объекты культурной и досуговой деятельности, заведения общепита и т. д. Общий объем строительства составит около 190 тысяч квадратных метров.

«Наш город» писал, что ранее состоялся еще один аукцион, на котором был продан земельный участок на ДОКе в границах Ярославской — Рылеева — Саратовской, Оловянникова, проезда Летний, Чекистов и Коммунистической — Рылеева — Набережной, Железнодорожной базы, переулка Берегового. За 359 тысяч рублей его выкупила компания «Страна Девелопмент».

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