На ДОКе снесут более 100 домов: тюменский девелопер выкупил 18 га земли

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Фирма выкупила земельный участок площадью более 18 гектаров за 368,2 миллиона рублей, увеличив начальную цену лота почти в 3,5 тысячи раз.
В рамках реализации программы комплексного развития территорий под снос попадут в районе улиц Воронинской — Томской — Саратовской — Кемеровской — Ботанической попадут 102 дома, из которых три многоквартирных (два аварийных) дома, 99 — частных.
Кроме микрорайона ДОК, «Бруснике» достались земельные участки на улицах Минской, Киевской, Комсомольской, где под снос попадут три аварийных многоквартирника и три частных дома.
В перспективе на территориях возведут новые жилые комплексы с высотками и среднеэтажными домами, магазины, общежития, школы и детские сады, учреждения здравоохранения, объекты культурной и досуговой деятельности, заведения общепита и т. д. Общий объем строительства составит около 190 тысяч квадратных метров.
«Наш город» писал, что ранее состоялся еще один аукцион, на котором был продан земельный участок на ДОКе в границах Ярославской — Рылеева — Саратовской, Оловянникова, проезда Летний, Чекистов и Коммунистической — Рылеева — Набережной, Железнодорожной базы, переулка Берегового. За 359 тысяч рублей его выкупила компания «Страна Девелопмент».