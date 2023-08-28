На ДОКе снесут более 100 домов: тюменский девелопер выкупил 18 га земли

«Наш город» писал, что ранее состоялся еще один аукцион, на котором был продан земельный участок на ДОКе в границах Ярославской — Рылеева — Саратовской, Оловянникова, проезда Летний, Чекистов и Коммунистической — Рылеева — Набережной, Железнодорожной базы, переулка Берегового. За 359 тысяч рублей его выкупила компания «Страна Девелопмент».