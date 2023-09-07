«Я убью тебя и всю твою семью»: бандиты вымогают у тюменца деньги и угрожают смертью

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
К Роману Матвееву обратился клиент, которого обвинили в неисполнении административного надзора — осужденный мужчина несколько раз не приходил в отделение полиции, чтобы отметиться. Однако взяться за дело Матвеев не смог — заболел коронавирусом. А потому клиента он направил к знакомому адвокату.
«Я ему могу доверять, как себе. Поэтому с уверенностью рекомендовал обратиться к нему», — объясняет Матвеев.
Позже выяснилось, что обратившегося мужчину все же осудили и отправили к тюрьму, так как нарушение было совершено не в первый раз. Однако с этим клиентом у Романа были хорошие отношения и он продолжал общаться с семьей осужденного и после ареста.
В одном из разговоров супруга заключенного рассказала, что адвокат, к которому направил семью Романов, попросил у них 400 тысяч рублей — для взятки, взамен на что обещал положительный исход дела.
«Я не могу сказать, что взятка была на самом деле. Я не был свидетелем этого. Я доверяю этому адвокату, но и женщина была весьма убедительна», — говорит юрист.
Позже, по неизвестной Матвееву причине, ему стали звонить представители криминального мира, которые сообщили, что требуют с него половину суммы, якобы, отданной адвокату. Позже произошла личная встреча на повышенных тонах, в ходе которой мужчине дали понять, что неуплата суммы в 200 тысяч рублей может стоить жизни ему и членам его семьи.
«Мне обозначили, что я должен достать деньги до 4 сентября. Но у меня были записаны все разговоры и имелась видеозапись встречи, произошедшей у моего дома. Когда обозначенный срок истек, я был вынужден обратиться в полицию», — рассказывает Матвеев.
На данный момент до сих пор неизвестно, брал ли адвокат взятку или же его попросту оклеветали, ведь завести дело на обладателя такого звания не так-то просто.
Проблема адвокатов-взяточников тянется еще с 90-х годов. Однако до сих пор, по мнению юриста Матвеева, нет способов привлечь нечистого на руку адвоката к ответственности.
«Скажу сразу, что большинство адвокатов в Тюмени — профессионалы своего дела, которые горят своей профессией и их ценят в других регионах наравне с московскими специалистами. Однако бывают единичные случаи, когда адвокат решает пойти на взятку и строить работу таким образом», — говорит Матвеев.
Обычно схема работает так: адвокат уверяет клиента в том, что у него есть связи в правоохранительных органах и просит крупную сумму денег, которая, якобы, поможет вывернуть дело в выгодную для заказчика сторону. Но исход дела может быть любым, адвокат может попросту присвоить деньги.
Инсайдер редакции также объяснил, что такие адвокаты часто работают на «теневом» рынке. Они торгуют закрытием дел и их возбуждением. Так, в Тюменской области стоимость закрытия уголовного дела, якобы, колеблется от 5 до 25 миллионов рублей, возбуждение — от 1 до 5 миллионов.
Однако поймать нечестного адвоката сложно по нескольким причинам. Во-первых адвокат входит в категорию лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам (п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ). Во-вторых, вынести решение о возбуждении уголовного дела может только руководитель следственного органа следственного комитета РФ по субъекту (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). А также, если отсутствует решение суда о возбуждении в отношении адвоката уголовного дела, то следственные действия в отношении адвоката осуществляются только с согласия суда (ч. 5 ст. 450 УПК РФ). Именно этими факторами нечестные адвокаты часто злоупотребляют.
Не стоит забывать, что и сам адвокат — человек юридически подкованный, а потому он знает, как работают законы и органы следствия по делам о взятках.
«Привлечь такого адвоката можно лишь за вымогательство. Да и то сделать это можно лишь в том случае, если вы зафиксировали просьбу и еще не перевели деньги. После того, как вы оплатили незаконную услугу, сделать уже ничего нельзя», — объясняет юрист.
Матвеев подчеркивает, что полицию здесь также винить не стоит, у органов налажен порядок работы по мониторингу за взятками, однако адвокаты-взяточники также знают о том, как работают органы и как обойти систему.
«Сейчас невозможно такого человека привлечь к ответственности и это большая проблема», — уверен Матвеев.
Зачастую за помощью к адвокату обращаются люди в тяжелом положении, многие из них, насмотревшись телепередач уверены, что специалист войдет в зал суда и «все разрулит». Однако работа над делом — процесс сложный и многоуровневый.
К тому же адвокат для клиента становится чуть ли не единственным шансом на спасение, а потому ему готовы доверять даже, если он предлагает пойти на незаконные меры.
«Человек в стрессовой ситуации по базовому механизму нашей психики ищет помощи. И когда человек протягивает ему руку — он за нее крепко хватается. Да и перспектива попасть в тюрьму может вызывать даже животный страх. В таком состоянии человек готов на все, лишь бы выбраться из стрессовой ситуации», — считает психолог Петр Зосимов.
Именно этим слепым и отчаянным доверием адвокаты, говорящие о взятках, злоупотребляют.
«Если вам адвокат или юрист начинает рассказывать о том, что у него есть какие-то связи можно что-то как-то — бегите от него. Человек, профессионально оказывающий юридические услуги будет опираться только на факты, документы и действующие законодательство, никакого блата или „договоренностей“ в этом деле быть не может», — предупреждает адвокат Павел Руснаков.
На данный момент доказать вину адвоката-взяточника очень сложно. Пока нет отлаженной схемы, которая помогала бы контролировать подобные форматы сотрудничества. Источник редакции в правоохранительных органах объяснил, что нельзя просто так обвинить человека в том, что он взял у кого-то взятку.
«Нужны веские доказательства, фактические подтверждения дачи взятки, нужно выявить мотив, способ и многие другие факторы. Основываясь на одних только словах потерпевшего далеко не уедешь», — объясняет инсайдер.
А потому на данный момент есть лишь один способ борьбы с этой «серой» схемой — отказываться от услуг специалистов, предлагающих добиться желаемого нечестным путем. Никто не может гарантировать исход судебного заседания, а потому не стоит тешить себя ложными надеждами и уповать на «связи» или удачу. Выбирать нужно проверенных специалистов, которые будут решать ваши проблемы только законным путем.