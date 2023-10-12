Губернатору Тюменской области Александру Моору подыскивают нового пресс-секретаря

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В перечень обязанностей пресс-секретаря входит работа с местными СМИ и соцсетями главы региона, а также пиар работы правительства Тюменской области.
«Участвовать в создании условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе Губернатора и Правительства Тюменской области, в формировании через средства массовой информации общественного мнения о деятельности Губернатора и Правительства Тюменской области», — сказано в объявлении.
На должность пресс-секретаря губернатора может претендовать специалист с высшим образованием, связанным с госуправлением, журналистикой или пиаром. Стаж работы по профессии должен быть не менее двух лет.