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Губернатору Тюменской области Александру Моору подыскивают нового пресс-секретаря

Губернатору Тюменской области Александру Моору подыскивают нового пресс-секретаря

12 октября 2023, 11:26
Фото: nashgorod.ru
Губернатору Тюменской области ищут пресс-секретаря. Специалисту за ненормированный рабочий день предлагают зарплату в 38 тысяч рублей. Вакансию на портале «Работа в России» разместил региональный департамент по общественным связям.

В перечень обязанностей пресс-секретаря входит работа с местными СМИ и соцсетями главы региона, а также пиар работы правительства Тюменской области.

«Участвовать в создании условий для развития системы всестороннего информирования населения о работе Губернатора и Правительства Тюменской области, в формировании через средства массовой информации общественного мнения о деятельности Губернатора и Правительства Тюменской области», — сказано в объявлении.

На должность пресс-секретаря губернатора может претендовать специалист с высшим образованием, связанным с госуправлением, журналистикой или пиаром. Стаж работы по профессии должен быть не менее двух лет.

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