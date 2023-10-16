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С сегодняшнего дня тюменцы смогут пользоваться новыми банкнотами

С сегодняшнего дня тюменцы смогут пользоваться новыми банкнотами

16 октября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей уже поступили в оборот. Центробанк рассказал, какие достопримечательности стали основой их дизайна.

Центробанк с сегодняшнего дня вводит в оборот новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Как сообщает пресс-служба Банка России, банкноты имеют больше защитных элементов, а их дизайн стал более современным. В оформлении купюр Центробанк использовал достопримечательности городов.

Так, тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображен Нижегородский Кремль, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

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Пятитысячную купюру посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение — стела «Европа-Азия», а на обороте — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.

Цветовая палитра банкнот останется прежней. На них расположен QR-код, отсканировав который можно попасть на страницу на сайте Центробанка, где подробно рассказывается о художественном оформлении купюр и признаках их подлинности.

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