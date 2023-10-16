С сегодняшнего дня тюменцы смогут пользоваться новыми банкнотами

Так, тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображен Нижегородский Кремль, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.