С сегодняшнего дня тюменцы смогут пользоваться новыми банкнотами

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Центробанк с сегодняшнего дня вводит в оборот новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Как сообщает пресс-служба Банка России, банкноты имеют больше защитных элементов, а их дизайн стал более современным. В оформлении купюр Центробанк использовал достопримечательности городов.
Так, тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображен Нижегородский Кремль, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячную купюру посвятили Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение — стела «Европа-Азия», а на обороте — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.
Цветовая палитра банкнот останется прежней. На них расположен QR-код, отсканировав который можно попасть на страницу на сайте Центробанка, где подробно рассказывается о художественном оформлении купюр и признаках их подлинности.