В Тюмени найдены дореволюционные надгробия на месте снесенной школы

Идентифицировать памятники не просто — плиты очень старые, местами сколоты или залиты цементом. Все данные, которые удается собрать по фрагментам имен и дат, сравниваются с метриками. Поэтому волонтеры обратились к тюменцам с просьбой помочь им с работой.