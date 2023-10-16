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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Тюмени найдены дореволюционные надгробия на месте снесенной школы

В Тюмени найдены дореволюционные надгробия на месте снесенной школы

16 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI
При сносе школы на улице Красных зорь обнаружилось, что часть фундамента состоит из надгробий. Предположительно, здание было построено в 30-х годах прошлого столетия, соответственно возраст каменных плит еще старше.
Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень/ВКонтакте

Волонтеры «Музея воспоминаний „Мы жили“» в социальных сетях пояснили, сначала они подумали, что все находки с Текутьевского кладбища. Но оказалось часть надгробий были перенесены сюда с других мест.

«Оцените размах деятельности господ — собирателей камня: Текутьевское кладбище — 4 надгробия; Монастырское кладбище (утрачено) — 3 надгробия; Затюменское кладбище (утрачено) — 1 надгробие», — отметили в сообществе.
Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень/ВКонтакте

На сегодня удалось идентифицировать пять надгробий:

  • тобольскому мещанину Гавриилу Степановичу Быкову (1803-1887);
  • сыну шадринского мещанина Григория Гуляева Николаю (1880-1896);
  • дочери екатеринбурского мещанина Василия Олесова Александре (1889-1890);
  • тюменскому мещанину Павлу Павловичу Зайкову (1864-1892);
  • дочери крестьянина Туринского уезда Жуковской волости Иоанна Новосёлова Оле (19 мая 1900 — 5 августа 1900). Мать девочки похоронена на Текутьевском кладбище. Памятник девочки планируется перенести к ней.
Надгробие младенца Оли НовосёловойНадгробие младенца Оли Новосёловой
Надгробие младенца Оли Новосёловой
Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень/ВКонтакте

После того, как все надгробия будут полностью изучены, волонтеры свяжутся со Свято-Троицким мужским монастырем, чтобы обитель взяла их себе на хранение.

Идентифицировать памятники не просто — плиты очень старые, местами сколоты или залиты цементом. Все данные, которые удается собрать по фрагментам имен и дат, сравниваются с метриками. Поэтому волонтеры обратились к тюменцам с просьбой помочь им с работой.

«Завтра, 14 октября, в 11 часов нам нужна помощь на кладбище. Идентифицируем надгробия, работа физически тяжелая», — сказано в объявлении.

Узнать подробности можно по телефону волонтера Влады: +79634912522.

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