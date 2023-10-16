В Тюмени найдены дореволюционные надгробия на месте снесенной школы

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Волонтеры «Музея воспоминаний „Мы жили“» в социальных сетях пояснили, сначала они подумали, что все находки с Текутьевского кладбища. Но оказалось часть надгробий были перенесены сюда с других мест.
«Оцените размах деятельности господ — собирателей камня: Текутьевское кладбище — 4 надгробия; Монастырское кладбище (утрачено) — 3 надгробия; Затюменское кладбище (утрачено) — 1 надгробие», — отметили в сообществе.
На сегодня удалось идентифицировать пять надгробий:
После того, как все надгробия будут полностью изучены, волонтеры свяжутся со Свято-Троицким мужским монастырем, чтобы обитель взяла их себе на хранение.
Идентифицировать памятники не просто — плиты очень старые, местами сколоты или залиты цементом. Все данные, которые удается собрать по фрагментам имен и дат, сравниваются с метриками. Поэтому волонтеры обратились к тюменцам с просьбой помочь им с работой.
«Завтра, 14 октября, в 11 часов нам нужна помощь на кладбище. Идентифицируем надгробия, работа физически тяжелая», — сказано в объявлении.
Узнать подробности можно по телефону волонтера Влады: +79634912522.