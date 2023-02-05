Владимир Сысоев подтвердил свой руководящий статус и заручился поддержкой Москвы

В него вошли девять партийцев: депутат Государственной Думы, курирующий от фракции ЛДПР Тюменскую область, Югру и Ямал Евгений Марков, уполномоченный Высшего Совета ЛДПР по работе в Тюменской области, Югре и на Ямале Владимир Сысоев, руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО Денис Садовников, координатор ЛДПР местного отделения Исетского района Сюзанна Ахмедова, координатор ЛДПР местного отделения Вагайского района Алексей Однодворцев, руководитель фракции ЛДПР Тюменской городской Думы Дмитрий Елагин, координатор местного отделения ЛДПР Тобольска Алексей Чирков и Александр Пивторак.