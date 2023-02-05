Владимир Сысоев подтвердил свой руководящий статус и заручился поддержкой Москвы

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Партийцы «тюменской матрешки» обсудили предстоящие выборы, работу со СМИ, приняли ключевые решения по руководящему составу Тюменского регионального отделения ЛДПР, избрали новый состав Координационного Совета.
В него вошли девять партийцев: депутат Государственной Думы, курирующий от фракции ЛДПР Тюменскую область, Югру и Ямал Евгений Марков, уполномоченный Высшего Совета ЛДПР по работе в Тюменской области, Югре и на Ямале Владимир Сысоев, руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО Денис Садовников, координатор ЛДПР местного отделения Исетского района Сюзанна Ахмедова, координатор ЛДПР местного отделения Вагайского района Алексей Однодворцев, руководитель фракции ЛДПР Тюменской городской Думы Дмитрий Елагин, координатор местного отделения ЛДПР Тобольска Алексей Чирков и Александр Пивторак.
По словам Владимира Сысоева, новый состав Координационного Совета — это сплав молодости и опыта, в него включены представители автономных округов, опытные партийцы.
«ЛДПР продолжит системное, постоянное развитие в Тюменской области, мы планируем принять самое активное участие в предстоящих выборах в Тюменскую городскую Думу, во всех иных избирательных кампаниях нашего региона», — рассказал Сысоев «Нашему Городу».
Владимир Марков в свою очередь добавил, что в Тюменской области количество членов ЛДПР превысило 3 000 человек.
«Это показатель того, что мы пользуемся поддержкой наших земляков, наши идеи и ценности разделяет все больше людей», — подчеркнул Марков.