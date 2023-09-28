Чиновник получил взятки на 47 млн рублей и легализовал деньги в Тюмени

Стоит отметить, что экс-директор находится под стражей с 2022 года. Изначально следователи сообщали о взятках на 26 млн рублей. Предполагалось что на протяжении полугода в 2015 году Игорь Боркун получал денежные вознаграждения от фирмы, которая планировала одержать победу в аукционе на право заключения государственного контракта. Взятки чиновнику передавали за помощь в реализации и оплате торгов.