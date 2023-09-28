Чиновник получил взятки на 47 млн рублей и легализовал деньги в Тюмени

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным следователей СКР в ЯНАО, экс-директор смог получить почти 47 млн рублей. Деньги поступили от компаний, которые заключали договора на строительство дорог.
«Экс-директор „Дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа“ предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере и отмывании денежных средств», — сообщили в пресс-службе СКР в ЯНАО.
Мужчина получил три взятки, за это он оказывал бизнесменам свое покровительство, гарантировал им беспрепятственный прием работ и получение денег. В Тюмени он легализовал 8,5 млн рублей, деньги были переданы застройщику, возводящему один из бизнес-центров.
Следователи отмечают, что обвиняемый покупал недвижимость в Тюменской и Курганской области, на данный момент имущество арестовано. В списке земельные и приусадебные участки, охотничьи угодья, квартиры, транспорт. На расчётных счетах обвиняемого обнаружено 178 млн рублей. Следователи полагают, что мужчина получал взятки в период 2014–2015 годов.
Стоит отметить, что экс-директор находится под стражей с 2022 года. Изначально следователи сообщали о взятках на 26 млн рублей. Предполагалось что на протяжении полугода в 2015 году Игорь Боркун получал денежные вознаграждения от фирмы, которая планировала одержать победу в аукционе на право заключения государственного контракта. Взятки чиновнику передавали за помощь в реализации и оплате торгов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка заплатит 4 млн рублей штрафа за взятку чиновнику. Он оказал содействие в организации семинара профобучению, был заключен контракт на 966 тысяч рублей. Чиновник Евгений Федерягин должен заплатить государству штраф в 1,5 млн.