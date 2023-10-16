В тюменской ЛДПР сменится координатор отделения партии из-за травли и угроз

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
«Нет желания быть причастным к вымышленному миру галлюцинаций и страха больного человеческого воображения, выслушивать вечное недовольство, терпеть ежедневные упреки и угрозы. Вынужден покинуть пост из-за давления и травли в мой адрес со стороны руководства тюменского регионального отделения ЛДПР. Что они хотят? Непонятно», — написал Елагин в одном из чатов.
По мнению инсайдеров, весте с Елагиным из партии может уйти вся его команда, в результате чего число депутатов ЛДПР в Тюменской городской Думе сократится до трех человек (сейчас четыре), пишет Ура.Ру.
Владимир Сысоев начал закручивать гайки в партии после зимнего бунта, который устроил депутат облдумы Артем Зайцев. Тогда в отделении прошла зачистка от несогласных.
Ранее «Наш Город» писал, что 16 октября директор департамента образования Тюменской области Дина Горковец покинула кресло главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Она занимала данную должность с 1 ноября 2022 года.