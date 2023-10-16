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В тюменской ЛДПР сменится координатор городского отделения партии из-за скандала

В тюменской ЛДПР сменится координатор отделения партии из-за травли и угроз

16 октября 2023, 08:22
Фото: 2 ГИС

В тюменской ЛДПР сменится координатор городского отделения партии из-за скандала

В тюменском отделении партии ЛДПР сменится руководитель. Должность координатора городского отделения партии покидает Дмитрий Елагин. По словам источников, причиной ухода стал конфликт с главой регионального отделения фракции Владимиром Сысоевым.
«Нет желания быть причастным к вымышленному миру галлюцинаций и страха больного человеческого воображения, выслушивать вечное недовольство, терпеть ежедневные упреки и угрозы. Вынужден покинуть пост из-за давления и травли в мой адрес со стороны руководства тюменского регионального отделения ЛДПР. Что они хотят? Непонятно», — написал Елагин в одном из чатов.

По мнению инсайдеров, весте с Елагиным из партии может уйти вся его команда, в результате чего число депутатов ЛДПР в Тюменской городской Думе сократится до трех человек (сейчас четыре), пишет Ура.Ру.

Владимир Сысоев начал закручивать гайки в партии после зимнего бунта, который устроил депутат облдумы Артем Зайцев. Тогда в отделении прошла зачистка от несогласных.

Ранее «Наш Город» писал, что 16 октября директор департамента образования Тюменской области Дина Горковец покинула кресло главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Она занимала данную должность с 1 ноября 2022 года.

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