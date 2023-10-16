Мэрия Тобольска ищет нового директора депобора с зарплатой почти 95 тыс. рублей

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Вакансия опубликована на портале «Работа в России». В обязанности директора ведомства входят — формирование в городе единой образовательной политики, взаимодействие со всеми образовательными учреждениями Тобольска, работа с кадрами ведомства и многое другое.
«Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — сказано в объявлении.
Основные требования к руководителю ведомства — высшее профильное образование, стаж работы в муниципальных службах от двух лет. Также он должен иметь навыки кризисного менеджмента.
В настоящее время тобольским департаментом руководит Юлия Шанаурова. Должность она занимает в качестве врио.
Ранее стало известно, что губернатору Тюменской области требуется новый пресс-секретарь. За ненормированную работу ему будут платить меньше 40 тыс. рублей.