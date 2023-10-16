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Мэрия Тобольска ищет нового директора депобора с зарплатой почти 95 тыс. рублей

Мэрия Тобольска ищет нового директора депобора с зарплатой почти 95 тыс. рублей

16 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Власти Тобольска объявили конкурс на замещение должности директора городского департамента образования. Руководителю ведомства ежемесячно будут платить до от 58 до 94,5 тыс. рублей.

Вакансия опубликована на портале «Работа в России». В обязанности директора ведомства входят — формирование в городе единой образовательной политики, взаимодействие со всеми образовательными учреждениями Тобольска, работа с кадрами ведомства и многое другое.

«Требуется директор департамента по образованию администрации Тобольска. Заработная плата — от 58 007 до 94 551 рублей. Размер премии — 1/3 должностного оклада», — сказано в объявлении.

Основные требования к руководителю ведомства — высшее профильное образование, стаж работы в муниципальных службах от двух лет. Также он должен иметь навыки кризисного менеджмента.

В настоящее время тобольским департаментом руководит Юлия Шанаурова. Должность она занимает в качестве врио.

Ранее стало известно, что губернатору Тюменской области требуется новый пресс-секретарь. За ненормированную работу ему будут платить меньше 40 тыс. рублей.

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