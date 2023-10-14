В Тюменской области ищут работников за зарплату от 90 тысяч рублей

К примеру, машинисту крана с оптом работы не менее трех лет готовы платить до 150 тысяч ежемесячно. Бурильщику, который будет заниматься работами по капитальному, подземному ремонту и освоению скважин требуемого качества и в установленные сроки, с соблюдением технологической дисциплины, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности обещают заработную плату до 121,5 тысячи рублей, стоматологам — 165 тысяч рублей и бортпроводникам до 100 тысяч рублей.