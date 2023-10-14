В Тюменской области ищут работников за зарплату от 90 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В него вошли машинисты, бурильщики, операторы обезвоживающей установки, стоматологи, бортпроводники, командир воздушного судна. Представителям этих профессий готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно.
К примеру, машинисту крана с оптом работы не менее трех лет готовы платить до 150 тысяч ежемесячно. Бурильщику, который будет заниматься работами по капитальному, подземному ремонту и освоению скважин требуемого качества и в установленные сроки, с соблюдением технологической дисциплины, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности обещают заработную плату до 121,5 тысячи рублей, стоматологам — 165 тысяч рублей и бортпроводникам до 100 тысяч рублей.
На сегодняшний день по информации труда и занятости населения Тюменской области, размер средней заработной платы в Тюменской области составляет 90 тысяч рублей. В банке вакансий остаются свободными более 20 тысяч вакансий. В качестве безработных в регионе зарегистрированы 2,2 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» вписал, в Тюменской области за год уровень кадрового голода вырос в 1,4 раза. Сегодня на одно предложение о работе приходится всего 3,7 активных резюме.