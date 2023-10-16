Большинство тюменских предприятий нуждается в работниках с «рабочими» профессиями

По состоянию на октябрь, самое большое количество вакансий, 2.3 тысячи, заявлено в сфере строительства. Еще 8.3 тысячи вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское и лесное хозяйство, охота и рыбная ловля, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, а также ремонт транспорта.