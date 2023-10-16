Большинство тюменских предприятий нуждается в работниках с «рабочими» профессиями

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
На данный момент работодателями Тюменской области заявлены 20.4 тысячи вакансий. Департамент труда и занятости населения опубликовал статистику и сообщил, что предприятия региона нуждаются в работниках с «рабочими» профессиями.
По состоянию на октябрь, самое большое количество вакансий, 2.3 тысячи, заявлено в сфере строительства. Еще 8.3 тысячи вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское и лесное хозяйство, охота и рыбная ловля, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, а также ремонт транспорта.
Всего с начала года в центры занятости обратились 21.6 тысячи человек, из которых 13.2 тысячи нашли постоянное место работы. Число зарегистрированных безработных тюменцев по данным департамента труда на данный момент составляет 2.2 тысячи человек.