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Большинство тюменских предприятий нуждается в работниках с «рабочими» профессиями

Большинство тюменских предприятий нуждается в работниках с «рабочими» профессиями

16 октября 2023, 04:56
Фото: Midjourney
По данным регионального департамента труда, на данный момент работодателями заявлено порядка 20 тысяч вакансий. Больше всего — в строительной отрасли.

На данный момент работодателями Тюменской области заявлены 20.4 тысячи вакансий. Департамент труда и занятости населения опубликовал статистику и сообщил, что предприятия региона нуждаются в работниках с «рабочими» профессиями.

По состоянию на октябрь, самое большое количество вакансий, 2.3 тысячи, заявлено в сфере строительства. Еще 8.3 тысячи вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское и лесное хозяйство, охота и рыбная ловля, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, а также ремонт транспорта.

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Всего с начала года в центры занятости обратились 21.6 тысячи человек, из которых 13.2 тысячи нашли постоянное место работы. Число зарегистрированных безработных тюменцев по данным департамента труда на данный момент составляет 2.2 тысячи человек.

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