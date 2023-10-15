nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Тюменской области открыто 2,8 тысяч вакансий в сфере образования

В Тюменской области на одного соискателя приходится пять вакансий

15 октября 2023, 05:08
Фото: 1MI

В Тюменской области открыто 2,8 тысяч вакансий в сфере образования

Более 22 тысяч предложений о работе представлено в банке вакансий Тюменской области. При этом зарегистрировано 4,4 тысячи соискателей. 2,9 тысяч человек признаны официальной безработными.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, с начала года в службу занятости за помощью в поиске работы обратились более 38 тысяч человек, 29,5 тысяч из них, 77,8%, нашли себе работу. Годом ранее этот показатель составлял 69,4%.

В Тюменской области, по информации ведомства, большая часть предложений о работе, около 3 тысяч, представлены в сфере образования — требуют педагоги и воспитатели. Также более 2 тысяч сотрудников ищут в сфере строительства, обрабатывающих производств. Около двух тысяч — в отрасли торговли, сельского хозяйства и рыболовства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. На сегодняшний день в регионе открыты более 200 вакансий. Средний размер заработной платы от 222 до 55 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тобольске откроют первый ресторан сети «Вкусно — и точка»Жители Тюменской области потратили на платные услуги за месяц 14,1 миллиард рублейВ Тюменской области 14-летний бизнесмен выиграл 500 тысяч рублей на свой проект
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Безработные#Безработица
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
13 октября, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
13 октября, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
13 октября, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
13 октября, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
13 октября, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
13 октября, 14:48