В Тюменской области на одного соискателя приходится пять вакансий

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, с начала года в службу занятости за помощью в поиске работы обратились более 38 тысяч человек, 29,5 тысяч из них, 77,8%, нашли себе работу. Годом ранее этот показатель составлял 69,4%.
В Тюменской области, по информации ведомства, большая часть предложений о работе, около 3 тысяч, представлены в сфере образования — требуют педагоги и воспитатели. Также более 2 тысяч сотрудников ищут в сфере строительства, обрабатывающих производств. Около двух тысяч — в отрасли торговли, сельского хозяйства и рыболовства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. На сегодняшний день в регионе открыты более 200 вакансий. Средний размер заработной платы от 222 до 55 тысяч рублей.