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Следком проверит историю сироты из Тюмени, которая ждет квартиру уже два десятка лет

Следком проверит историю сироты из Тюмени, которая ждет квартиру уже два десятка лет

16 октября 2023, 11:49
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Тюмени, которая не может получить квартиру 23 года. Сообщение с просьбой о помощи она написала в аккаунте ведомства во «ВКонтакте».

По словам тюменки, в очередь на жилье, как сироту, ее поставили в 2000 году. Но через три года из списков по неизвестным причинам она была исключена, пишет 72.ру.

В 2022 году суд восстановил сироту в очереди, однако жилье она до сих пор не получила.

«Суд восстановил ее статус, обязав компетентные структуры предоставить ей жилое помещение из специализированного жилфонда. Однако до настоящего времени жилплощадь сироте не предоставлена», — цитирует издание следком ТО.

По факту обращения тюменки региональный главк СК проведет процессуальную проверку.

Ранее «Наш город» писал, что в этом году около 400 тюменских сирот получат свое жилье. В целом, из бюджета региона в 2023 году на эти цели было выделено свыше одного млрд рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#СКР#Дети-сироты#Сироты#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
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