Следком проверит историю сироты из Тюмени, которая ждет квартиру уже два десятка лет

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По словам тюменки, в очередь на жилье, как сироту, ее поставили в 2000 году. Но через три года из списков по неизвестным причинам она была исключена, пишет 72.ру.
В 2022 году суд восстановил сироту в очереди, однако жилье она до сих пор не получила.
«Суд восстановил ее статус, обязав компетентные структуры предоставить ей жилое помещение из специализированного жилфонда. Однако до настоящего времени жилплощадь сироте не предоставлена», — цитирует издание следком ТО.
По факту обращения тюменки региональный главк СК проведет процессуальную проверку.
Ранее «Наш город» писал, что в этом году около 400 тюменских сирот получат свое жилье. В целом, из бюджета региона в 2023 году на эти цели было выделено свыше одного млрд рублей.